Báo Anh: Man City mắc 114 sai phạm trong 115 cáo buộc

(VTC News) -

Theo David Ornstein của The Athletic - nguồn tin uy tín số 1 của bóng đá Anh, Man City bị buộc tội trong gần hết các cáo buộc (tổng cộng 115) vi phạm quy định của giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Etihad đối mặt với những hình phạt rất nặng, có thể là trừ điểm hoặc thậm chí bị đánh xuống thẳng hạng dưới.

Ornstein cho biết ban tổ chức giải Ngoại Hạng Anh đã thông báo đến các câu lạc bộ rằng hội đồng điều tra độc lập kết thúc quá trình xem xét vụ việc và đi đến kết luận. Một số nguồn tin từ nội bộ tiết lộ rằng phán quyết cuối cùng chống lại Man City. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nội dung đầy đủ của phán quyết chưa được công bố.

Man City bị kết luận có tội trong 114 cáo buộc. (Ảnh: Reuters)

“Quy trình của Ngoại Hạng Anh vẫn đang tiếp tục, còn những phần quan trọng cần được hoàn tất và toàn bộ quá trình chịu các quy định nghiêm ngặt về bảo mật. Vì vậy, lập trường của Manchester City FC vẫn nhất quán với tuyên bố của câu lạc bộ từ tháng 2/2023”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời đại diện Man City. Đội bóng này luôn phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

Đại diện của đội chủ sân Etihad nhắc lại: “Câu lạc bộ đã nghiêm túc tôn trọng quy trình pháp lý trong tám năm qua với cơ sở rằng Ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Ngoại Hạng Anh sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, vô tư và công bằng, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên nào”.

Ban tổ chức giải Ngoại Hạng Anh chính thức cáo buộc Man City vào tháng 2/2023 sau cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018. Các cáo buộc chủ yếu liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính, doanh thu tài trợ, chi phí hoạt động cũng như nghĩa vụ hợp tác với quá trình điều tra.

Những vi phạm bị cáo buộc trải dài trong nhiều mùa giải, từ trước thời Pep Guardiola cho tới giai đoạn đầu huấn luyện viên người Tây Ban Nha dẫn dắt Man City. Phiên điều trần trước hội đồng độc lập bắt đầu năm 2024 và kết thúc vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, việc chờ đợi phán quyết kéo dài hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Tính đến giữa tháng 9/2026, chưa có kết luận nào được công bố công khai.

Con số thường được nhắc đến là 115 cáo buộc. Sau đó, do điều chỉnh về mặt hành chính trong cách phân loại, tổng số cáo buộc được tính thành 130, nhưng bản chất vụ việc không thay đổi đáng kể.

Nếu kết luận bất lợi đối với Man City được giữ nguyên sau toàn bộ quá trình, Ngoại Hạng Anh có nhiều lựa chọn về hình phạt. Trong kịch bản nghiêm trọng, đội bóng có thể bị trừ số điểm rất lớn hoặc thậm chí bị đẩy xuống hạng.

Dù vậy, một quyết định chống lại Man City gần như chắc chắn sẽ dẫn đến kháng cáo, khiến vụ việc có thể tiếp tục kéo dài.

Đây được xem là vụ án tài chính lớn và phức tạp nhất lịch sử bóng đá Anh. Man City trong nhiều năm qua luôn khẳng định họ có đầy đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch và bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ Ngoại Hạng Anh.

Vì vậy, thông tin hội đồng đã đi đến kết luận là bước ngoặt rất lớn, nhưng chưa phải dấu chấm hết. Kết quả chính thức, hình phạt nếu có và quá trình kháng cáo vẫn là những bước quyết định số phận của Man City.