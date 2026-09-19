MAMMOM Restaurant ra mắt thực đơn mới về miền ẩm thực duyên hải Trung Bộ

(VTC News) -

Tháng 6/2026, MICHELIN Guide Vietnam 2026 chính thức công bố danh sách vinh danh, trong đó nhà hàng MAMMOM được xướng tên ở hạng mục Bib Gourmand, hạng mục dành cho những địa chỉ ẩm thực mang đến trải nghiệm ngon miệng với mức giá hợp lý.

MAMMOM Restaurant cũng chọn hình ảnh 9 loại muối trong mâm “Cơm Muối Cửu Vị” làm biểu tượng trung tâm, xuyên suốt cả concept lẫn câu chuyện thương hiệu lần này.

Muối, trong văn hóa ẩm thực Việt, chưa bao giờ chỉ là gia vị. Với người miền Trung, nơi đất đai cằn cỗi, biển cả khắc nghiệt nhưng hào phóng, muối là kết tinh của mồ hôi diêm dân, là cách người dân nơi đây giữ lửa cho bữa cơm qua những mùa giáp hạt, là sợi dây nối liền núi và biển trong từng bữa ăn.

Chọn muối làm hình tượng trung tâm, MAMMOM Restaurant không chỉ kể một câu chuyện vị giác, mà còn gợi mở một lát cắt văn hóa, nơi sự giản dị và sự tinh tế cùng tồn tại trong một hạt muối trắng.

“Cửu Vị Duyên Hải” được xây dựng dựa trên năm chương ẩm thực, mỗi chương là một lát cắt văn hóa và vùng miền riêng biệt dọc dải đất duyên hải Trung Bộ.

Đây không phải là một trình tự thưởng thức tuần tự mà thực khách phải đi qua từng bước, mà là năm mạch cảm hứng làm nền cho toàn bộ thực đơn. Từ đó, các món ăn mang đậm sắc thái từng vùng miền được chọn lọc và đưa vào để thực khách tự do trải nghiệm theo khẩu vị và sở thích riêng.

Duyên hải hội ngộ là chương mở ra tinh thần chủ đạo của toàn bộ concept, với những món ăn tiêu biểu như Vả trộn tôm một nắng và Mì quảng tôm đất. Vị chát nhẹ, hơi se của quả vả, một nguyên liệu đặc trưng của vùng đất Huế, hòa cùng vị ngọt đậm, dai giòn của tôm một nắng phơi nắng gió miền biển, gợi mở tinh thần giao hòa giữa các vùng miền sẽ xuất hiện xuyên suốt thực đơn.

Cơm muối cửu vị là chương trung tâm, cũng chính là linh hồn của toàn bộ concept lần này. 9 loại muối: Muối sả ruốc thịt, Muối gà, Muối cua, Muối tôm, Muối cá ngừ, Muối đậu phụng, Muối mè đen, Muối mè trắng, Muối nấm đậu khuôn, được bày biện thành một mâm cơm muối đúng nghĩa, ăn kèm Cơm gạo tiến vua và Cơm gạo lứt.

Đứng sau thực đơn “Cửu Vị Duyên Hải” là hành trình khảo sát nguyên liệu công phu do chính bếp trưởng MAMMOM, anh Lê Văn Tính, trực tiếp thực hiện dọc dải đất miền Trung.

Việc lựa chọn nguyên liệu theo hướng “định vị vùng miền” như vậy cho thấy một cách tiếp cận ẩm thực không chỉ dừng ở hương vị, mà còn hướng đến việc bảo tồn và tôn vinh những giá trị bản địa. Điều ngày càng được xem trọng trong xu hướng ẩm thực đương đại, khi thực khách không chỉ tìm kiếm món ngon mà còn muốn hiểu về nguồn gốc, câu chuyện đằng sau mỗi nguyên liệu trên bàn ăn.

Chia sẻ về thực đơn mới, anh Lê Văn Tính cho biết: “Sự kiện ‘Cửu Vị Duyên Hải’ là lời tri ân chân thành MAMMOM gửi tới thực khách sau dấu ấn MICHELIN Bib Gourmand 2026, đồng thời là dịp để tôn vinh những nguyên liệu địa phương tinh tuyển như tỏi Lý Sơn, vả Huế hay mắm Nam Ô... mà tôi đã trực tiếp trải nghiệm, tuyển chọn trong hành trình đi qua dải đất miền Duyên hải Trung Bộ”.

Với “Cửu Vị Duyên Hải”, MAMMOM không chỉ giới thiệu một thực đơn mới, mà còn khẳng định một triết lý phát triển nhất quán: mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi vùng đất là một chương sách và hành trình gìn giữ ẩm thực Việt, như cách MAMMOM vẫn theo đuổi từ những ngày đầu, sẽ còn tiếp tục mở ra những chương mới trong thời gian tới.