Lùi ngày xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Ngày 14/9, TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2026/HSST ngày 30/7/2026 đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) người lái xe gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T thiệt mạng.
Trung là người bị Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Vĩnh Long truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.
Lý do hoãn phiên tòa là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa bận công tác khác nên cần thay đổi người tiến hành tố tụng.
Thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ là 7h30 ngày 29/9/2026 tại Hội trường số 1, trụ sở TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long.
Trước đó, sáng 28/8, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 - Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Tuy nhiên, đến giờ xét xử thì phía gia đình bị hại và 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh T.) vắng mặt, nên hoãn phiên tòa.
Đến ngày 3/9, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 - Vĩnh Long đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 17/9. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Lanh thẩm phán, chủ tọa phiên tòa lại bận công tác khác nên dời lịch xét xử.
Như Báo Điện tử VTC News thông tin, theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) cầm lái đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.
Lúc này, ở chiều ngược lại, em T. cầm lái, chở theo em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang đường, xe của T. chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của một bạn khác đi cùng chiều.
Sau cú va chạm, xe của T. ngã ra phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải của Trung cán qua người em T. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của T.), dùng súng bắn vào đầu Trung khiến Trung bị thương nặng, sau đó ông Phúc tự sát.
Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đến ngày 26/6/2025, khởi tố bị can đối với Trung.
Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do súng gây ra.
Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, VSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
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