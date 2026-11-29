Toàn cảnh vụ cháy cửa hàng đèn trang trí ở Bắc Ninh nhìn từ trên cao (Video: Nguyễn Đức Giang).
Cháy lớn tại cửa hàng thiết bị chiếu sáng ở Bắc Ninh
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 29/11 tại cửa hàng thiết bị chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Cháy tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, hàng trăm người hốt hoảng chạy ra ngoài
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phòng xét nghiệm hóa sinh của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk), khiến hàng trăm người hốt hoảng chạy ra ngoài.
Hiện trường vụ cháy nhà thờ hơn 100 tuổi ở Ninh Bình
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29/11 đã khiến một số hạng mục công trình bị hư hỏng nặng.
Cháy lớn tại Công ty Nhật Linh Lioa ở Bắc Ninh, khói bốc cao ngùn ngụt
Cột khói bốc cao ngùn ngụt từ khu vực nhà xưởng Công ty Nhật Linh Lioa (Cụm công nghiệp Trí Quả, Bắc Ninh) sau vụ cháy xảy ra vào trưa 26/11.
C07 khuyến cáo những điều tuyệt đối không làm khi sử dụng gas
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khuyến cáo với chủ cửa hàng kinh doanh gas, người dân nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.
Cửa hàng kinh doanh đồ điện ở Bắc Ninh bốc cháy ngùn ngụt
Đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh đồ điện ở phường Hiệp Hòa, sau đó lan sang hai nhà bên cạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
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