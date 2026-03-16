Lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng, cựu chuyên viên ngân hàng lãnh 14 năm tù

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (SN 1994, cư trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, Toà buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền hơn 9,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và uy tín của các tổ chức tín dụng. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Nguyễn Việt Hưng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trước đó vào tháng 10/2020, Hưng được Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bố trí làm chuyên viên thẩm định tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Tiên. Trong quá trình công tác, Hưng có điều kiện tiếp xúc, tạo dựng mối quan hệ với nhiều khách hàng vay vốn, gửi tiền tại ngân hàng.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, do vi phạm quy định trong quá trình làm việc, Vietcombank đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Hưng. Dù không còn làm việc tại ngân hàng, Hưng vẫn tiếp tục liên hệ với các khách hàng quen biết trước đó, lợi dụng sự tin tưởng của họ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 9/7 đến 11/7/2022, Hưng đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền gấp để “đáo hạn ngân hàng” cho một số khoản vay của khách hàng. Hưng cam kết nếu được cho vay sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 1–2 ngày, đồng thời nói rằng việc đáo hạn là thủ tục nội bộ nên phải giữ kín.

Tin tưởng vào lời nói của Hưng (vốn từng là nhân viên ngân hàng), 7 người quen biết đã chuyển tiền hoặc giao tiền mặt cho Hưng với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hưng không sử dụng vào mục đích đáo hạn như đã hứa mà đem toàn bộ số tiền này tham gia đánh bạc qua mạng Suncity và một phần dùng để trả các khoản nợ cá nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hưng đã thua hết số tiền chiếm đoạt. Khi các bị hại nhiều lần yêu cầu trả tiền như cam kết, Hưng tìm cách né tránh rồi mất khả năng thanh toán.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hưng. Quá trình điều tra xác định thủ đoạn của bị cáo là lợi dụng uy tín từ công việc cũ tại ngân hàng và sự quen biết cá nhân để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.