Khởi tố giám đốc lừa đảo đào tạo, mua chứng chỉ giả cấp cho học viên

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh; Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

La Thế Quang bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Đối tượng này quảng bá rầm rộ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp. Tin tưởng nội dung quảng cáo, 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99,5 triệu đồng (mức thu từ 9,5 đến 15 triệu đồng/người).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, Quang đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án thì liên hệ cơ quan công an tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (trực tiếp gặp Điều tra viên thụ lý Lê Ngọc Minh Hải, số điện thoại: 0905.556.606) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.