Lũ quét bạo tàn như ngày tận thế, cửa khẩu Trung Quốc thành 'vùng đất chết'

(VTC News) -

Cửa khẩu Cát Long từng là điểm giao thương nhộn nhịp dành cho khách du lịch và thương nhân đi lại giữa Trung Quốc và Nepal. Hàng trăm người thường xuyên đi qua đây mỗi ngày để đến hoặc đi từ cảng Rasuwa của Nepal, nằm ngay bên kia sông.

Kể từ ngày 28/6, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cửa khẩu Cát Long bị nhấn chìm bởi đợt lũ quét khổng lồ - điểm tác động đầu tiên của vụ lở đất và lũ lụt dữ dội sau đó tràn vào Nepal. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy trận lũ phá hủy hoàn toàn cửa khẩu kiên cố, cuốn phăng bãi đỗ xe cạnh đó và vùi lấp những người đang tìm cách thoát thân.

Người dân hoảng loạn bỏ chạy để cứu lấy mạng sống trước cơn lũ quét.

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót nào tại cửa khẩu, nơi trở thành tâm điểm chú ý của nhiều gia đình ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, những người đang tuyệt vọng tìm kiếm thông tin về những người thân yêu mà họ tin có mặt tại khu vực này khi thảm kịch xảy ra.

Khi tiến vào khu vực thảm họa, bụi và sương mù dày đặc bao phủ không khí. Rất nhiều xe cứu hộ có mặt tại hiện trường và quan chức khắp nơi điều tiết giao thông. Con đường bị phá hủy hoàn toàn đang được phủ sỏi để có thể phục hoạt động di chuyển tạm thời.

Theo CCN, để đến được cửa khẩu Cát Long, đoàn phóng viên quốc tế 12 người được Trung Quốc mời đến khảo sát thực địa mất khoảng 8 giờ đi xe từ thủ phủ Thành Quan đến Định Nhật, thành phố gần biên giới Nepal. Họ phải vượt qua những con đèo ở độ cao lên tới 4.000 m.

Từ Định Nhật, đoàn mất thêm 6 tiếng nữa để xuống cửa khẩu ở độ cao khoảng 1.800 m. Con đường hẹp hai làn dẫn tới cửa khẩu uốn lượn qua những dãy núi với vô số khúc cua gấp.

“Chúng tôi đến khu vực trung tâm bằng đường bộ, vì con đường đã bị cuốn trôi. Chúng tôi phải leo núi và vượt qua nhiều ngọn núi để đến được khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, một người trong đoàn phóng viên nói với CNN.

Trạm kiểm soát biên giới đồ sộ, cao 5 tầng mang kiến trúc hoành tráng của những công trình chính phủ Trung Quốc cũng bị xóa sổ. Tất cả những gì còn lại của tòa nhà giờ chỉ là tàn tích của nền móng.

“Sau khi bắt đầu đào bới, tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là phần móng còn sót lại. Tất cả công trình phía trên đều bị cuốn trôi bởi trận lở đất. Thật đau lòng khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó. Rất nhiều người dân Trung Quốc mất đi sinh mạng quý giá trong thảm họa lần này”, Dương Khởi Kiều, chỉ huy đội cứu nạn làm việc tại hiện trường từ ngày 28/8 kể lại.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy máy xúc và nhân viên cứu hộ thực hiện hoàng động tìm kiếm tại cửa khẩu Cát Long. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực cứu hộ trong 11 ngày qua cũng bị chậm lại hoặc đình trệ vào một số thời điểm do nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, bao gồm sạt lở đất và vỡ hồ chắn mới hình thành sau khi mảnh vụn, bùn chặn một phần dòng sông ở khu vực gần đó. Ngoài ra, mưa lớn và địa hình đồi núi cũng khiến việc tiếp cận bằng đường hàng không gặp khó khăn.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp. Cách tiếp cận hiện tại là đào đến đâu, tìm kiếm và dọn dẹp sạch đến đó rồi mới chuyển sang lớp tiếp theo. Chúng tôi đào bới cực kỳ cẩn trọng, rà soát từng lớp đất đá với hy vọng tìm thấy thi thể các nạn nhân”, chỉ huy Dương Khởi Kiều nói.

Giới chức cũng cảnh báo về nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra xung quanh sông băng trên núi Langtang Lirung ở Nepal, nơi bị nứt vỡ, gây ra vụ lở đất và lũ quét ngày 26/8.

Thảm họa tháng trước có thể là chất xúc tác cho việc giám sát chặt chẽ hơn những rủi ro này cũng như việc chia sẻ dữ liệu và hệ thống cảnh báo sớm giữa Trung Quốc và Nepal, đặc biệt khi nguy cơ thiên tai đang gia tăng và trở nên khó lường hơn do biến đổi khí hậu.