Loạt nhà siêu mỏng mọc lên trên tuyến đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội

Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên trên tuyến đường Lĩnh Nam, Hà Nội

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2013 nhưng quá trình triển khai kéo dài. Đến năm 2025, dự án được tháo gỡ một phần vướng mắc về vốn khi HĐND TP Hà Nội thông qua việc sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương kết dư để ứng trước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đây được xem là động lực quan trọng giúp dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Khởi công cuối năm 2025, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài khoảng 3,4 km, kéo dài từ nút giao Tam Trinh đến khu vực nút giao với đê Nguyễn Khoái. Trong đó, đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến Vành đai 2,5 và giữ vai trò kết nối giao thông giữa các khu vực. Công trình dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Với tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng, tuyến đường Lĩnh Nam được quy hoạch mở rộng lên 22,5-40 m, gồm 4-6 làn xe. Cùng với phần đường, dự án triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... Diện tích đất phục vụ dự án khoảng 9,8 ha.

Sau thời gian triển khai, dự án hiện bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung triển khai những hạng mục còn lại. Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến sẽ được hoàn thiện và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án tác động đến 814 hộ dân cùng 33 tổ chức trên địa bàn 5 phường gồm Vĩnh Tuy, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai và Lĩnh Nam. Sau khi bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi dự án, nhiều hộ dân thực hiện việc cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện phần nhà đất còn lại để tiếp tục sử dụng.

Tại một số vị trí, sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, phần diện tích đất còn lại của các hộ dân bị thu hẹp đáng kể, hình thành những thửa đất có diện tích rất nhỏ và hình dạng méo mó, không thuận lợi cho việc xây dựng. Một số chủ nhà đã tận dụng phần đất này để dựng khung, quây tôn, xây tường và nhanh chóng hoàn thiện công trình.

Ghi nhận dọc tuyến đường Lĩnh Nam cho thấy, nhiều căn nhà có diện tích nhỏ, hình dáng hẹp đang được người dân sửa chữa, hoàn thiện.

Nhiều căn nhà siêu mỏng, siêu bé biến thành các mặt bằng kinh doanh của các quán ăn.

Một căn nhà hình tam giác với mặt tiền kéo dài 7m, chiều sâu chỉ khoảng 1,5m.

Nếu nhìn từ góc nghiêng, căn nhà mỏng dính chỉ đủ kê một chiếc xe máy hoặc dựng tủ hàng hẹp.

Một căn nhà siêu mỏng khác cũng được xây dựng sửa sang kiên cố với 3 tầng nhà.

Sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, gia đình ông Phạm Văn Mộ (80 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai) lâm vào cảnh sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn và bất tiện. Diện tích đất còn lại của gia đình chỉ vỏn vẹn 17m². Để có chỗ ở qua ngày, ông Mộ phải dựng tạm khung vách và làm một gác xép nhỏ làm phòng ngủ. Hệ thống điện nước, truyền hình cáp tại đây đều đã bị cắt, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Cả hai vợ chồng ông Mộ đều đã lớn tuổi và mang nhiều bệnh tật. Việc phải leo lên leo xuống cầu thang chật hẹp để ngủ và sinh hoạt khiến cuộc sống hàng ngày của hai ông bà gặp nhiều bất tiện.

Ông Mộ bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm xem xét thu hồi nốt diện tích đất siêu mỏng còn lại, đồng thời có cơ chế hỗ trợ, bố trí tái định cư hợp lý để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Theo quy định, các lô đất còn lại sau giải phóng mặt bằng có diện tích dưới 15m² và tiếp giáp đường phố không được xây dựng. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt để bảo đảm cảnh quan, hoàn chỉnh tuyến phố có thể được xem xét nếu lô đất có các cạnh từ 3m trở lên, đủ điều kiện bố trí công năng và chỉ có một mặt tiền, nằm giữa hai nhà đủ điều kiện xây dựng. Công trình phải có tầng cao, chiều cao và kiến trúc mặt tiền phù hợp, hợp khối với nhà liền kề, không tạo mặt bên hướng ra ngoài. Với lô đất trên 15m² nhưng có một cạnh dưới 3m, chỉ được xây một tầng, cao dưới 4,5m.

Theo Thông báo kết luận số 723 ngày 8/8 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp được giao rà soát, nghiên cứu các quy định về xử lý những trường hợp không còn đủ điều kiện tồn tại sau khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND TP Hà Nội xây dựng quy định đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình thu hồi đất để triển khai dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và lợi ích công cộng.

Trong khi chờ quy định mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hợp thửa, hợp khối. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng, ngăn tình trạng các mảnh đất nhỏ, hẹp trở thành nơi phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo, gây ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

Việc thu hồi, hợp thửa, hợp khối hoặc cho phép xây dựng cần được xem xét trên từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thời cân đối quyền lợi của người sử dụng đất với yêu cầu chỉnh trang và phát triển đô thị Hà Nội.