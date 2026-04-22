Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ'

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can cho vay nặng lãi. (Nguồn: CACC)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đức Huy (SN 2001, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 27/3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Huy cùng một đối tượng do có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 4/2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày. Người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó thỏa thuận, giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản. Để hợp thức hóa lãi suất cao, Huy thu thêm nhiều khoản như “phí dịch vụ”, “tiền cà phê”, “tiền đi lại”.

Điển hình, trường hợp bà N.T.K.C. vay ban đầu 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, phải liên tục vay khoản mới để trả nợ cũ.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 3 năm nay, Huy đã cho bà C. vay tổng cộng 47 khoản, với lãi suất khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), cao gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay “đứng” với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào tình trạng nợ nần kéo dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.