PGBank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Năm 2025, ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức. Tổng tài sản đạt 88.840 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024; tổng huy động đạt 81.117 tỷ đồng, tăng 21,6%; dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng 13,6%; tăng vốn điều lệ lên 6.816 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, tăng gần 71% so với 2024. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn tiếp tục được kiểm soát tốt, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,93% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,6%.

Đoàn chủ tọa tại đại hội.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính: tổng tài sản tăng 32,2% lên 117.419 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% hoặc theo hạn mức được NHNN cấp, huy động vốn tăng khoảng 25%.

Đáng chú ý, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng tăng gấp 2 lần so với năm 2025, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả sinh lời với ROE từ 12% trở lên, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và tiếp tục cải thiện năng lực tài chính.

PGBank định hướng là ngân hàng bán lẻ dựa trên nền tảng chuyển đổi số. Đến năm 2030, đưa PGBank thành top 10 ngân hàng cổ phần tư nhân tại Việt Nam có mức tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất.