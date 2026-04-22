Phát hiện nam sinh tử vong trên cột điện cao thế ở Nghệ An

Ngày 22/4, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Văn Kiều (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với ngành điện lực triển khai các biện pháp đưa thi thể một nam thiếu niên bị mắc trên cột điện đường dây 35kV xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể treo lơ lửng trên cột điện cao thế nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và xử lý vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (16 tuổi, trú tại xã Văn Kiều). Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân mắc trên cột điện, mặc trang phục bảo hộ kín.

Được biết, em K. thường xuyên đi bắt chim, bắt ếch. Sáng sớm 22/4, em T.Q.K mặc đồ bảo hộ nghi đi bắt chim thì không may gặp sự cố dẫn đến tử vong.

Hiện, ngành điện lực đã tiến hành cắt điện khu vực, đồng thời điều động phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân xuống phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.