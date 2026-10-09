  • logo
Xuất bản ngày 09/10/2026 09:52 AM
Xuất bản ngày 09/10/2026 09:52 AM

Lộ diện siêu tàu công nghệ Đức của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

(VTC News) -

10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo, tốc độ tối đa 350 km/h, có sức chứa 760 hành khách đang được Siemens Mobility cung cấp cho VinSpeed.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Tăng mạnh

Lúc 6h ngày 9/10, giá dầu WTI ở mức 91,49 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 104,2 USD/thùng, tăng 4,18 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Xem thêm