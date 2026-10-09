Lộ diện siêu tàu công nghệ Đức của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Lúc 6h ngày 9/10, giá dầu WTI ở mức 91,49 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 104,2 USD/thùng, tăng 4,18 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Trong kỳ điều hành chiều nay 8/10, giá bán lẻ các loại xăng dầu đồng loạt tăng, riêng giá dầu diesel giảm.
Lúc 6h ngày 8/10, giá dầu WTI ở mức 89,03 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 100,02 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Quy định mới về giá điện các khung giờ hiện chỉ áp dụng cho khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh lớn, chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.
Liên quan đến đề xuất cho phép doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu, tại buổi họp báo chiều 7/10, đại diện Bộ Công Thương thông tin về các công cụ kiểm soát, giám sát.
Với 20.000 - 30.000 đồng, người dân TP.HCM hiện chủ yếu có thể chọn xôi, bánh mì cho bữa sáng, trong khi một tô bún, phở có thể cần số tiền gần gấp đôi.
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