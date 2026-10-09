Lộ diện siêu tàu công nghệ Đức của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

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Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Quay đầu giảm nhẹ Lúc 6h ngày 8/10, giá dầu WTI ở mức 89,03 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 100,02 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

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