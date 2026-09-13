Lion Championship 35: Nguyễn Phú Thịnh chắc suất tranh đai vô địch hạng 52 kg

(VTC News) -

LION Championship 35 diễn ra tối 12/9 tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh (Hà Nội) mang đến cho khán giả những trận đấu theo nhiều phong cách. Những chiến thắng được tạo ra từ đòn khóa siết, khả năng kiểm soát địa chiến, cũng không thiếu các màn đấu đứng và những pha ngược dòng kịch tính.

Đặc biệt, chiến thắng của Nguyễn Phú Thịnh trước Lê Công Nghị không chỉ giải quyết một trận đấu quan trọng ở hạng 52kg mà còn đưa võ sĩ này tiến gần hơn tới mục tiêu tranh đai trong năm 2027. Anh sẽ đấu với nhà vô địch đầu tiên của hạng cân này - người thắng trong cặp đấu giữa Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải.

Trong khi đó, những chiến thắng của William Gurgui, Trần Minh Trung, Nguyễn Hữu Nghĩa, Karina Veis, Lương Hoàng Huy và Phạm Duy Quyền tiếp tục làm nóng cuộc cạnh tranh ở các hạng cân của LION Championship.

Ở trận đấu tâm điểm hạng 52kg, Nguyễn Phú Thịnh đã có màn trình diễn đầy thuyết phục trước Lê Công Nghị. Ngay từ những phút đầu tiên, Phú Thịnh bất ngờ đưa trận đấu xuống sàn bằng một pha cắt kéo, qua đó nhanh chóng phá vỡ ý đồ thi đấu ở khoảng cách đứng của đối thủ. Từ thời điểm kiểm soát được vị trí, đại diện Happy Club MMA liên tục gây sức ép bằng những tình huống grappling và các đòn siết cổ.

Nguyễn Phú Thịnh (đỏ) giành quyền tranh đai hạng 52 kg.

Công Nghị nỗ lực chống trả nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát dưới sàn của Phú Thịnh. Đến những phút cuối hiệp 1, võ sĩ này tiếp tục chuyển trạng thái chính xác và thực hiện thành công đòn bẻ tay (armbar), buộc đối thủ phải đầu hàng.

Chiến thắng giúp Nguyễn Phú Thịnh khép lại trận đấu bằng một màn trình diễn gần như hoàn hảo về mặt chiến thuật. Quan trọng hơn, kết quả này đảm bảo cho Phú Thịnh cơ hội tranh đai vô địch hạng 52kg LION Championship trong năm 2027, mở ra một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của võ sĩ này.

Nếu Phú Thịnh tạo dấu ấn bằng khả năng địa chiến, William Gurgui lại lựa chọn một hướng tiếp cận hoàn toàn khác trong cuộc đối đầu Nguyễn Văn Lâm. Võ sĩ đến từ châu Âu thể hiện ý đồ rất rõ bằng những cú đá nặng ngay từ đầu trận, buộc Văn Lâm phải chủ động tìm cách áp sát bằng những đòn tay sau và gối bay quen thuộc.

Đáng chú ý, khi Gurgui gặp khó khăn và bị đối thủ làm choáng, võ sĩ này vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Trong một tình huống quần thảo dưới sàn, Gurgui tận dụng sơ hở của Văn Lâm để thực hiện thành công rear-naked choke, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại LION Championship.

Ở hạng 70kg, Trần Minh Trung tiếp tục cho thấy sự điềm tĩnh trong cách triển khai trận đấu trước Bùi Văn Hùng. Sự bình tĩnh của Minh Trung không đồng nghĩa với việc anh thiếu tính chủ động. Võ sĩ của No.1 Muay Club liên tục tạo ra sức ép và có hai tình huống ground-and-pound nguy hiểm.

Bùi Văn Hùng có thời điểm tạo được bất ngờ trong hiệp 2 với những tổ hợp đòn tay chính xác, qua đó phần nào thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên, Minh Trung nhanh chóng lấy lại thế chủ động ở hiệp đấu cuối. Sau ba hiệp đấu, Trần Minh Trung được các giám khảo chấm thắng đồng thuận, qua đó có chiến thắng thứ hai tại LION Championship ở hạng cân 70kg.

Trận đấu giữa Phạm Võ Sơn Liêm và Phạm Duy Quyền mang đến một trong những màn ngược dòng đáng chú ý nhất tại LC35. Sơn Liêm khởi đầu mạnh mẽ khi tạo ra knockdown ngay đầu trận, khiến Duy Quyền phải trải qua một hiệp 1 đầy khó khăn trước sức ép liên tục của đối thủ.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi nhanh chóng trong hiệp đấu tiếp theo. Chỉ hơn 4 phút sau khi chịu sức ép, Duy Quyền bất ngờ bùng nổ với những đòn tay chính xác. Võ sĩ của Quyền Phong liên tiếp đánh ngã Sơn Liêm, buộc trọng tài phải can thiệp và dừng trận đấu.

Từ thế bị dẫn trước, Phạm Duy Quyền hoàn tất màn ngược dòng bằng chiến thắng knockout kỹ thuật, qua đó tạo dấu ấn đáng nhớ trong lần xuất hiện tại LION Championship. Màn đối đầu nảy lửa giữa cũng giúp Duy Quyền và Sơn Liêm nhận phần thưởng “Trận đấu của đêm” (Fight Of The Night) trị giá 100 triệu đồng chia đều cho hai võ sĩ.