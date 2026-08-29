Link xem trực tiếp Liverpool vs Nottingham Forest 18h30 ngày 29/8

(VTC News) -

Trận đấu giữa Liverpool vs Nottingham Forest tại vòng 2 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 29/8 tại sân vận động Anfield. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Liverpool vs Nottingham trên nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play.

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Trận Liverpool vs Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Liverpool vs Nottingham trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Liverpool cầm hoà Newcastle phút 99 ở vòng 1 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Liverpool vs Nottingham hôm nay

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Thông tin trận Liverpool vs Nottingham

Liverpool trở lại sân nhà Anfield để chạm trán Nottingham Forest, hướng tới 3 điểm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. “Lữ đoàn đỏ” phần nào tạo được tín hiệu tích cực sau màn rượt đuổi tỷ số trên sân Newcastle, trong khi đội khách đang chịu không ít áp lực bởi hai thất bại liên tiếp trước Leeds.

Ở vòng mở màn, Liverpool trải qua 90 phút đầy khó khăn tại St James’ Park và rời sân với trận hòa 2-2. Dù hai lần bị Newcastle vượt lên dẫn trước, thầy trò HLV Andoni Iraola không để thế trận tuột khỏi tầm kiểm soát và liên tục tìm cách đáp trả. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở những phút cuối, khi Dominik Szoboszlai lạnh lùng ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Liverpool giành lại một điểm.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham bước vào mùa giải mới với không ít áp lực. Thành công vượt kỳ vọng ở mùa 2024-2025 đưa đội bóng trở lại đấu trường Europa League, nhưng lịch thi đấu dày đặc sau đó khiến họ gặp khó tại Ngoại Hạng Anh, thậm chí có giai đoạn bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.

Dù sở hữu bề dày lịch sử với hai chức vô địch Cúp C1 châu Âu, nhiệm vụ thiết thực nhất của Nottingham Forest lúc này vẫn là củng cố chỗ đứng ở hạng đấu cao nhất nước Anh.