Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 2 mới nhất: Liverpool đấu Nottingham

(VTC News) -

Vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ sáng 29/8 (giờ Việt Nam). Crystal Palace đấu Man City là trận đấu sớm nhất vòng.

Không có trận đấu nào giữa 2 đội Big Six diễn ra ở vòng 2. Liverpool gặp Nottingham Forest. Chelsea đấu với Brighton trên sân nhà. Ở khung giờ Super Sunday (trận đấu tâm điểm diễn ra vào khung giờ muộn nhất ngày Chủ nhật), Man Utd đối đầu Ipswich Town.

Aston Villa và Arsenal là 2 đội thi đấu muộn nhất ở vòng 2.

Man City thắng Crystal Palace 4-1 ở trận đấu sớm. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 2 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 2 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Tính đến vòng 2, thứ hạng các đội bóng như sau.