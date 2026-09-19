Link xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 16h ngày 19/9

(VTC News) -

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) diễn ra từ 16h - 18h ngày 19/9 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ lễ khai mạc và các trận đấu ASIAD 2026. Lễ khai mạc ASIAD 2026 ngày 19/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Link xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin lễ khai mạc ASIAD 2026

Nhật Bản lần thứ ba tổ chức Đại hội Thể thao châu Á, sau hai kỳ đăng cai tại Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. ASIAD 2026 vì thế đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản trên cương vị chủ nhà sau 32 năm.

Các cuộc thi được tổ chức tại 54 địa điểm thuộc khu vực Aichi - Nagoya cùng một số thành phố lân cận, trong đó có một số nơi từng tổ chức các cuộc thi đấu ở Olympic Tokyo 2020.

Đại hội có sự góp mặt của vận động viên thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở 43 môn, 71 phân môn với tổng cộng 469 nội dung tranh huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm 348 vận động viên, tranh tài tại 33 môn và phân môn.

Lễ khai mạc do đạo diễn điện ảnh Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Buổi lễ mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Nhịp đập trái tim hòa điệu), tượng trưng cho việc các vận động viên trên khắp châu lục xây dựng sự kết nối với nhau.