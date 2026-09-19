Khai mạc ASIAD 2026 diễn ra khi nào, ở đâu, có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) khai mạc ngày 19/9 tại Nhật Bản. Kỳ đại hội năm nay quy tụ gần 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu Á.

Khai mạc ASIAD 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Nhật Bản lần thứ ba tổ chức Đại hội Thể thao châu Á, sau hai kỳ đăng cai tại Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. ASIAD 20 vì thế đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản trên cương vị chủ nhà sau 32 năm.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h - 18h ngày 19/9 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Công trình này được xây dựng vào năm 1941 và trải qua quá trình cải tạo kéo dài 5 năm để phục vụ đại hội.

Các cuộc thi được tổ chức tại 54 địa điểm thuộc khu vực Aichi - Nagoya cùng một số thành phố lân cận, trong đó có một số nơi từng tổ chức các cuộc thi đấu ở Olympic Tokyo 2020.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra lúc 16h ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). (Ảnh: Reuters)

Đại hội có sự góp mặt của vận động viên thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở 43 môn, 71 phân môn với tổng cộng 469 nội dung tranh huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm 348 vận động viên, tranh tài tại 33 môn và phân môn.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 có gì đặc biệt?

Lễ khai mạc do đạo diễn điện ảnh Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Buổi lễ mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Nhịp đập trái tim hòa điệu), tượng trưng cho việc các vận động viên trên khắp châu lục xây dựng sự kết nối với nhau.

Điểm nhấn của lễ khai mạc ASIAD 2026 nằm ở chương trình nghệ thuật diễn ra trước phần nghi lễ chính. Ban tổ chức xây dựng các tiết mục theo hướng kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của Nhật Bản với công nghệ trình diễn hiện đại, sử dụng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng kỹ thuật số.

Chương trình có sự góp mặt của nhóm nhạc nam INI cùng Shigo District Bo-no-Te Preservation Society, đoàn nghệ thuật gìn giữ loại hình biểu diễn truyền thống của Nhật Bản. Bên cạnh đó, robot cũng được đưa vào một số tiết mục cũng như hỗ trợ quá trình vận hành sự kiện.

Lễ khai mạc khép lại bằng nghi thức thắp sáng đài đuốc ASIAD 2026. Khoảnh khắc ngọn lửa đại hội bừng sáng trở thành điểm nhấn của buổi lễ, đồng thời chính thức mở màn hành trình tranh tài của các đoàn thể thao châu Á tại Aichi-Nagoya.

Xem trực tiếp khai mạc ASIAD 2026 trên kênh nào?

Tại Việt Nam, ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết các trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của VTV. Kênh chiếu trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 là VTV6.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.