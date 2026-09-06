Link xem trực tiếp Everton vs Man Utd 20h ngày 6/9, vòng 3 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Everton đấu với Man Utd thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 20h ngày 6/9 trên sân vận động Hill Dickinson (Liverpool, Anh). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Everton vs Man Utd trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Everton đấu Man Utd nhanh nhất.

Xem trực tiếp Everton vs Man Utd trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Everton đấu Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Everton vs Man Utd có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Everton vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Everton vs Man Utd hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Everton đấu Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Everton vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/everton-manchester-united-6a99139049036c08dae9ca4d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Everton vs Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Everton vs Man Utd

Everton có 4 điểm sau 2 vòng đầu Ngoại Hạng Anh. Đội bóng của David Moyes thắng Crystal Palace 2-0 ở vòng mở màn, sau đó hòa Bournemouth 1-1 nhờ bàn gỡ muộn của James Tarkowski.

Tính cả Cúp Liên đoàn, Everton chưa thua trận chính thức nào ở mùa 2026-2027. Họ thắng Preston North End 4-0 tại vòng 2 EFL Cup, trước khi giữ lại 1 điểm ở trận làm khách Bournemouth.

Trước vòng 3, Man Utd có 3 điểm sau 1 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng của Michael Carrick thua Hull City 0-2 ở trận ra quân, nhưng sửa sai bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town tại Old Trafford.

Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra xác suất thắng trận của Everton và Man Utd không chênh lệch lớn: Man Utd có tỷ lệ thắng 43,7% trong các kịch bản dự đoán, Everton đạt 31%, khả năng 2 đội hòa sau 90 phút là 25,3%.