Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà

Cập nhật tỷ số trực tiếp Everton vs Man Utd●Ngoại hạng AnhEverton0-0Man UtdĐANG DIỄN RA
Tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội ngang nhau. Man Utd tấn công nguy hiểm hơn với những pha lên bóng ở biên trái, nơi Rashford và Shaw phối hợp ăn ý.
Rashford đột phá ở cánh trái, mở cơ hội cho Cunha nhưng tiền đạo này sút lên trời. Man Utd tăng tốc trong ít phút và liên tiếp tạo ra những tình huống uy hiếp.
Tielemans sút xa có lực tốt nhưng chưa đủ khó đối với thủ môn của Everton.
Sau những phút đầu hưng phấn của Man Utd, Everton kéo trận đấu về thế giằng co. Cầu thủ 2 đội tranh chấp nhiều ở giữa sân.
Man Utd phối hợp biên trái cơ bản, Shaw thực hiện quả tạt đẹp cho Mbeumo ở phía trong. Fernandes vô lê trúng xà.
Trận đấu gián đoạn ít phút do Maguire (Man Utd) bị đau sau pha va chạm vùng đầu. Hậu vệ số 5 vẫn thi đấu được.
Trận đấu bắt đầu
Everton (áo xanh) có bóng trước.
Đội hình Everton và Man UtdEvertonĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Jordan PickfordTM4Jarrad Branthwaite6James TarkowskiĐT8Kiernan Dewsbury-Hall11Thierno Barry16Vitaly Mykolenko19Tyrique George22Brennan Johnson34Merlin Rohl37James Garner45Harrison ArmstrongDỰ BỊ2Ainsley Maitland-Niles5Michael Keane10Jack Grealish12Mark TraversTM15Jake O’Brien20Tyler Dibling24Carlos Alcaraz30Hayden Hackney58Braiden GrahamMan UtdĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Senne LammensTM2Diogo Dalot5Harry Maguire6Lisandro Martinez8Bruno FernandesĐT9Marcus Rashford10Matheus Cunha18Youri Tielemans19Bryan Mbeumo23Luke Shaw37Kobbie MainooDỰ BỊ3Noussair Mazraoui7Mason Mount11Joshua Zirkzee12Karl DarlowTM13Patrick Dorgu15Leny Yoro17Andrey Santos26Ayden Heaven30Benjamin Sesko
Thông tin trận đấu Everton vs Man Utd (20h ngày 6/9)
Everton tiếp đón Man Utd ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027 trên sân Hill Dickinson. Đội chủ nhà chưa thua trận chính thức nào từ đầu mùa, trong khi Man Utd vừa tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú sảy chân ở vòng khai mạc.
Siêu máy tính nhận định trận Everton đấu Man Utd với tỷ lệ thắng nghiêng về đội khách nhưng chênh lệch không lớn. Khả năng Man Utd giành chiến thắng được đánh giá ở mức 45,61%, Everton là 28,68%, còn xác suất hòa đạt 25,72%.
Lịch sử đối đầu giữa Everton và Man Utd cũng mang tín hiệu tích cực cho “Quỷ đỏ”. Everton chỉ thắng 3 trong 22 trận Ngoại hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 7 và thua 12. Man Utd thắng 6 trong 8 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội và giữ sạch lưới ở 5 trận thắng trong số đó.
Huấn luyện viên David Moyes cũng có thành tích không thuận lợi khi đối đầu đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Scotland đã thua Man Utd 23 lần tại Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn kỷ lục 24 thất bại của Harry Redknapp trước “Quỷ đỏ”.
Lực lượng, phong độ Man Utd
Man Utd bước vào vòng 3 với tâm lý tốt hơn nhiều so với thời điểm sau trận thua Hull City 0-2. Đội bóng của Michael Carrick bị Ipswich dẫn trước tại Old Trafford nhưng sau đó ghi liên tiếp 5 bàn để giành chiến thắng 5-2.
Bruno Fernandes là nhân vật nổi bật nhất với một hat-trick. Đội trưởng Man Utd tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công và đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh khi đối đầu Everton, ngang thành tích tốt nhất của một cầu thủ Quỷ đỏ trước đối thủ này.
Bryan Mbeumo cũng tạo ảnh hưởng rõ rệt dù mới có một bàn sau hai vòng. Tiền đạo người Cameroon thực hiện 39 pha di chuyển phá hàng thủ đối phương, nhiều nhất giải. Riêng trận gặp Ipswich, anh có 20 tình huống như vậy.
Hiệu quả dứt điểm của Mbeumo vẫn còn dư địa cải thiện. Tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền của anh đạt 2,26 sau hai vòng đấu đầu tiên, cao nhất giải Ngoại Hạng Anh.
Man Utd chưa có đầy đủ nhân sự. Carlos Baleba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương mắt cá, Manuel Ugarte gặp vấn đề ở đầu gối và Amad Diallo chưa thể trở lại. Matthijs de Ligt mới tập riêng trên sân và khó góp mặt. Mason Mount đã trở lại tập luyện và có khả năng được đăng ký, trong khi Luke Shaw cũng có thể ra sân sau vấn đề ở gân kheo.
Lực lượng, phong độ Everton
Everton có khởi đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh bằng 2 trận bất bại. Họ đánh bại Crystal Palace 2-0 ở vòng mở màn. Đến vòng 2, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes giành lại một điểm trước Bournemouth nhờ bàn thắng của James Tarkowski trong thời gian bù giờ.
Đội chủ sân Hill Dickinson cũng thể hiện hiệu suất ghi bàn tốt tại Cúp Liên đoàn khi thắng Preston 4-0. Thierno Barry lập hat-trick trong trận này sau khi đã ghi bàn trước Crystal Palace, qua đó củng cố vị trí ưu tiên số một ở hàng công.
Everton có nhiều biến động ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Beto chuyển sang Fiorentina, trong khi Iliman Ndiaye gia nhập Man City. Việc thương vụ Folarin Balogun không hoàn tất khiến Barry gần như không có đối thủ trực tiếp ở vị trí trung phong.
Jack Grealish được đưa về theo dạng cho mượn từ Man City và có thể lập tức xuất hiện trong đội hình xuất phát. Ainsley Maitland-Niles cũng là một phương án mới sau khi gia nhập Everton vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
Tuyến giữa vẫn dựa nhiều vào James Garner và Harrison Armstrong, còn Kiernan Dewsbury-Hall đảm nhận vai trò kết nối với hàng công. Khi có bóng, Everton ưu tiên đưa bóng lên nhanh thay vì kéo dài các pha luân chuyển.
Link FPT Play trực tiếp Everton vs Man Utd
Trận Everton đấu Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. FPT Play cũng là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các trận đấu giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.
Để xem trực tiếp Everton vs Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Everton vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://fptplay.vn/su-kien/everton-manchester-united-6a99139049036c08dae9ca4d?event=event&type=highlight
Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Everton vs Man Utd (20h ngày 6/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Everton đấu với Man Utd thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027.
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