  • logo
Xuất bản ngày 06/09/2026 07:42 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 07:42 PM

Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Everton vs Man Utd (20h ngày 6/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Everton đấu với Man Utd thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Everton vs Man Utd

    Ngoại hạng Anh
    Everton
    0-0
    Man Utd
    ĐANG DIỄN RA

  • Tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội ngang nhau. Man Utd tấn công nguy hiểm hơn với những pha lên bóng ở biên trái, nơi Rashford và Shaw phối hợp ăn ý.

  • Rashford đột phá ở cánh trái, mở cơ hội cho Cunha nhưng tiền đạo này sút lên trời. Man Utd tăng tốc trong ít phút và liên tiếp tạo ra những tình huống uy hiếp.

  • Tielemans sút xa có lực tốt nhưng chưa đủ khó đối với thủ môn của Everton.

  • Sau những phút đầu hưng phấn của Man Utd, Everton kéo trận đấu về thế giằng co. Cầu thủ 2 đội tranh chấp nhiều ở giữa sân.

    Man Utd nhập cuộc tốt. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd nhập cuộc tốt. (Ảnh: Reuters)

  • Man Utd phối hợp biên trái cơ bản, Shaw thực hiện quả tạt đẹp cho Mbeumo ở phía trong. Fernandes vô lê trúng xà.

  • Trận đấu gián đoạn ít phút do Maguire (Man Utd) bị đau sau pha va chạm vùng đầu. Hậu vệ số 5 vẫn thi đấu được.

  • Trận đấu bắt đầu

    Everton (áo xanh) có bóng trước.

  • Đội hình Everton và Man Utd

    Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà - 3
    Everton
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Jordan Pickford
    TM
    4
    Jarrad Branthwaite
    6
    James Tarkowski
    ĐT
    8
    Kiernan Dewsbury-Hall
    11
    Thierno Barry
    16
    Vitaly Mykolenko
    19
    Tyrique George
    22
    Brennan Johnson
    34
    Merlin Rohl
    37
    James Garner
    45
    Harrison Armstrong
    DỰ BỊ
    2
    Ainsley Maitland-Niles
    5
    Michael Keane
    10
    Jack Grealish
    12
    Mark Travers
    TM
    15
    Jake O’Brien
    20
    Tyler Dibling
    24
    Carlos Alcaraz
    30
    Hayden Hackney
    58
    Braiden Graham
    Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà - 4
    Man Utd
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Senne Lammens
    TM
    2
    Diogo Dalot
    5
    Harry Maguire
    6
    Lisandro Martinez
    8
    Bruno Fernandes
    ĐT
    9
    Marcus Rashford
    10
    Matheus Cunha
    18
    Youri Tielemans
    19
    Bryan Mbeumo
    23
    Luke Shaw
    37
    Kobbie Mainoo
    DỰ BỊ
    3
    Noussair Mazraoui
    7
    Mason Mount
    11
    Joshua Zirkzee
    12
    Karl Darlow
    TM
    13
    Patrick Dorgu
    15
    Leny Yoro
    17
    Andrey Santos
    26
    Ayden Heaven
    30
    Benjamin Sesko

  • Thông tin trận đấu Everton vs Man Utd (20h ngày 6/9)

    Everton tiếp đón Man Utd ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027 trên sân Hill Dickinson. Đội chủ nhà chưa thua trận chính thức nào từ đầu mùa, trong khi Man Utd vừa tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú sảy chân ở vòng khai mạc.

    Siêu máy tính nhận định trận Everton đấu Man Utd với tỷ lệ thắng nghiêng về đội khách nhưng chênh lệch không lớn. Khả năng Man Utd giành chiến thắng được đánh giá ở mức 45,61%, Everton là 28,68%, còn xác suất hòa đạt 25,72%.

    Everton đấu với Man Utd ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

    Everton đấu với Man Utd ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

    Lịch sử đối đầu giữa Everton và Man Utd cũng mang tín hiệu tích cực cho “Quỷ đỏ”. Everton chỉ thắng 3 trong 22 trận Ngoại hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 7 và thua 12. Man Utd thắng 6 trong 8 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội và giữ sạch lưới ở 5 trận thắng trong số đó.

    Huấn luyện viên David Moyes cũng có thành tích không thuận lợi khi đối đầu đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Scotland đã thua Man Utd 23 lần tại Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn kỷ lục 24 thất bại của Harry Redknapp trước “Quỷ đỏ”.

  • Lực lượng, phong độ Man Utd

    Man Utd bước vào vòng 3 với tâm lý tốt hơn nhiều so với thời điểm sau trận thua Hull City 0-2. Đội bóng của Michael Carrick bị Ipswich dẫn trước tại Old Trafford nhưng sau đó ghi liên tiếp 5 bàn để giành chiến thắng 5-2.

    Bruno Fernandes là nhân vật nổi bật nhất với một hat-trick. Đội trưởng Man Utd tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công và đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh khi đối đầu Everton, ngang thành tích tốt nhất của một cầu thủ Quỷ đỏ trước đối thủ này.

    Man Utd thắng Ipswich Town 5-2 ở vòng 2. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd thắng Ipswich Town 5-2 ở vòng 2. (Ảnh: Reuters)

    Bryan Mbeumo cũng tạo ảnh hưởng rõ rệt dù mới có một bàn sau hai vòng. Tiền đạo người Cameroon thực hiện 39 pha di chuyển phá hàng thủ đối phương, nhiều nhất giải. Riêng trận gặp Ipswich, anh có 20 tình huống như vậy.

    Hiệu quả dứt điểm của Mbeumo vẫn còn dư địa cải thiện. Tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền của anh đạt 2,26 sau hai vòng đấu đầu tiên, cao nhất giải Ngoại Hạng Anh.

    Man Utd chưa có đầy đủ nhân sự. Carlos Baleba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương mắt cá, Manuel Ugarte gặp vấn đề ở đầu gối và Amad Diallo chưa thể trở lại. Matthijs de Ligt mới tập riêng trên sân và khó góp mặt. Mason Mount đã trở lại tập luyện và có khả năng được đăng ký, trong khi Luke Shaw cũng có thể ra sân sau vấn đề ở gân kheo.

  • Lực lượng, phong độ Everton

    Everton có khởi đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh bằng 2 trận bất bại. Họ đánh bại Crystal Palace 2-0 ở vòng mở màn. Đến vòng 2, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes giành lại một điểm trước Bournemouth nhờ bàn thắng của James Tarkowski trong thời gian bù giờ.

    Đội chủ sân Hill Dickinson cũng thể hiện hiệu suất ghi bàn tốt tại Cúp Liên đoàn khi thắng Preston 4-0. Thierno Barry lập hat-trick trong trận này sau khi đã ghi bàn trước Crystal Palace, qua đó củng cố vị trí ưu tiên số một ở hàng công.

    Barry là chân sút chủ lực của Everton. (Ảnh: Reuters)

    Barry là chân sút chủ lực của Everton. (Ảnh: Reuters)

    Everton có nhiều biến động ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Beto chuyển sang Fiorentina, trong khi Iliman Ndiaye gia nhập Man City. Việc thương vụ Folarin Balogun không hoàn tất khiến Barry gần như không có đối thủ trực tiếp ở vị trí trung phong.

    Jack Grealish được đưa về theo dạng cho mượn từ Man City và có thể lập tức xuất hiện trong đội hình xuất phát. Ainsley Maitland-Niles cũng là một phương án mới sau khi gia nhập Everton vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

    Tuyến giữa vẫn dựa nhiều vào James Garner và Harrison Armstrong, còn Kiernan Dewsbury-Hall đảm nhận vai trò kết nối với hàng công. Khi có bóng, Everton ưu tiên đưa bóng lên nhanh thay vì kéo dài các pha luân chuyển.

  • Link FPT Play trực tiếp Everton vs Man Utd

    Trận Everton đấu Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. FPT Play cũng là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các trận đấu giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

    Để xem trực tiếp Everton vs Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

    Trận Everton vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Everton vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Everton vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web):

    https://fptplay.vn/su-kien/everton-manchester-united-6a99139049036c08dae9ca4d?event=event&type=highlight

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm