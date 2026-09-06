Trực tiếp bóng đá Everton 0-0 Man Utd: Fernandes sút dội xà

Everton tiếp đón Man Utd ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026-2027 trên sân Hill Dickinson. Đội chủ nhà chưa thua trận chính thức nào từ đầu mùa, trong khi Man Utd vừa tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú sảy chân ở vòng khai mạc.

Siêu máy tính nhận định trận Everton đấu Man Utd với tỷ lệ thắng nghiêng về đội khách nhưng chênh lệch không lớn. Khả năng Man Utd giành chiến thắng được đánh giá ở mức 45,61%, Everton là 28,68%, còn xác suất hòa đạt 25,72%.

Everton đấu với Man Utd ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

Lịch sử đối đầu giữa Everton và Man Utd cũng mang tín hiệu tích cực cho “Quỷ đỏ”. Everton chỉ thắng 3 trong 22 trận Ngoại hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 7 và thua 12. Man Utd thắng 6 trong 8 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội và giữ sạch lưới ở 5 trận thắng trong số đó.

Huấn luyện viên David Moyes cũng có thành tích không thuận lợi khi đối đầu đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Scotland đã thua Man Utd 23 lần tại Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn kỷ lục 24 thất bại của Harry Redknapp trước “Quỷ đỏ”.