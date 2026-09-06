Thống kê đáng chú ý trận Arsenal vs Chelsea: Saka so tài Palmer

(VTC News) -

Trận Arsenal vs Chelsea thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Emirates (London). Màn thể hiện của 2 ngôi sao có xu hướng thi đấu lệch phải là Bukayo Saka (Arsenal) và Cole Palmer (Chelsea) có thể mang tính quyết định tới cơ hội ghi bàn và giành chiến thắng của 2 đội.

Thống kê đáng chú ý trận Arsenal vs Chelsea

Theo mô hình dự đoán của Opta, Arsenal thắng trong 57,4% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Chelsea thắng là 19,2%. Tỷ lệ hòa là 23,4%.

Bukayo Saka (Arsenal), Joao Pedro và Cole Palmer (Chelsea) là những cầu thủ có bàn thắng hoặc kiến tạo trong cả 2 vòng đấu đầu tiên.

Arsenal toàn thắng và không thủng lưới trong 3 trận liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Arsenal thắng cả 2 trận đầu tại Ngoại Hạng Anh 2026-2027 và chưa thủng lưới. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta thắng Coventry City 3-0 và Aston Villa 1-0. Tính thêm cả trận thắng Man City 3-0 tranh Community Shield (Siêu cúp Anh), “Pháo thủ” toàn thắng và sạch lưới 100% trên mọi mặt trận.

Arsenal là đội chịu ít cú sút nhất sau 2 vòng đầu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 (11 lần, chỉ 1 lần trúng đích). Đây cũng là đội bóng có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải đấu (chỉ 0,54).

Từ đầu mùa 2022-2023, Arsenal có 16 trận tại Ngoại Hạng Anh không để đối thủ sút trúng đích. Đây là thông số cao nhất giải, gấp đôi đội xếp sau (Liverpool).

Từ đầu tháng 3/2026, Arsenal giữ sạch lưới 8 trận tại Ngoại Hạng Anh. Trong cùng giai đoạn, chỉ Juventus giữ sạch lưới nhiều hơn Arsenal ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

David Raya giữ sạch lưới 50 trận tại Ngoại Hạng Anh cho Arsenal sau 109 lần ra sân. Chỉ 4 thủ môn cần ít trận hơn Raya để chạm mốc 50 trận sạch lưới cho một câu lạc bộ tại Ngoại Hạng Anh: Petr Cech cho Chelsea, Pepe Reina cho Liverpool, Ederson cho Man City và Peter Schmeichel cho Man Utd.

Chelsea thắng cả 2 trận đầu tại Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đội bóng của Xabi Alonso thắng Fulham 3-2 và Brighton 4-3. Ngoài ra, Chelsea cũng đánh bại Luton Town tại Cúp Liên đoàn Anh.

Hai trận đầu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 của Chelsea có tổng cộng 12 bàn thắng. Đây là tổng số bàn thắng cao thứ ba trong 2 trận đầu mùa của một đội tại Ngoại Hạng Anh.

Chelsea không giữ sạch lưới lần nào trong 18 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp. Đây là chuỗi dài nhất của họ tại giải vô địch quốc gia kể từ giai đoạn 31 trận liên tiếp từ tháng 11/1960 đến tháng 8/1961.

Cole Palmer có phong độ cao trong màu áo Chelsea đầu mùa giải này. (Ảnh: Reuters)

Chelsea là đội thứ hai trong lịch sử Ngoại Hạng Anh ghi bàn trong 4 phút đầu ở cả 2 trận mở màn mùa giải. Joao Pedro ghi bàn và kiến tạo trong cả 2 trận đầu Ngoại Hạng Anh mùa này.

Cole Palmer có 49 bàn sau 98 trận Ngoại Hạng Anh cho Chelsea. Chỉ Jimmy Floyd Hasselbaink và Diego Costa chạm mốc 50 bàn tại Ngoại Hạng Anh cho Chelsea trước trận thứ 100.

Lịch sử đối đầu Arsenal vs Chelsea

Arsenal bất bại trong 9 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp Chelsea, với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là chuỗi bất bại dài nhất của Arsenal trước Chelsea tại Ngoại Hạng Anh kể từ mạch 19 trận trong giai đoạn 1995-2005.

Chelsea thua 4 trận sân khách gần nhất trước Arsenal tại Ngoại Hạng Anh, với tổng tỷ số 2-11. Lần gần nhất Chelsea thắng Arsenal tại Emirates ở Ngoại Hạng Anh là chiến thắng 2-0 vào tháng 8/2021.

Arsenal chỉ thua 1 trong 29 trận derby London gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, với 22 chiến thắng và 6 trận hòa.

Dự đoán Arsenal vs Chelsea

Dự đoán Arsenal - Chelsea: Đội nào thắng?

Các tính toán tỷ lệ thắng trận Arsenal vs Chelsea của Opta nghiêng về Arsenal, với 57,4% khả năng thắng trong 90 phút. Chelsea đạt 19,2%, còn tỷ lệ hòa là 23,4%.

Arsenal có lợi thế lớn hơn nhờ phong độ phòng ngự đầu mùa. Đội bóng của Mikel Arteta chưa thủng lưới sau 2 vòng, chỉ nhận 1 cú sút trúng đích và có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp nhất giải. Đây là nền tảng quan trọng trước Chelsea, đội đã ghi 7 bàn sau 2 trận.

Chelsea có khả năng tạo ra thế trận cởi mở hơn. Hai trận đầu của họ tại Ngoại Hạng Anh có tổng cộng 12 bàn, trong khi Joao Pedro và Cole Palmer đều đạt phong độ tốt. Tuy nhiên, chuỗi 18 trận không giữ sạch lưới tại Ngoại Hạng Anh là vấn đề lớn khi phải làm khách trước Arsenal.

Arsenal cũng có lợi thế đối đầu rõ rệt. Đội chủ sân Emirates bất bại 9 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất trước Chelsea và thắng 4 trận sân nhà gần nhất gặp đối thủ này với tổng tỷ số 11-2. Nếu Saka, Odegaard và Havertz duy trì nhịp tấn công ổn định, Arsenal có cơ sở để tiếp tục kéo dài chuỗi thắng đầu mùa.

Chelsea cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm. Đội bóng của Xabi Alonso có nhiều phương án tấn công với Palmer, Joao Pedro và Morgan Rogers, nhưng hàng thủ đã thủng lưới 5 bàn chỉ sau 2 vòng. Trong bối cảnh Caicedo chưa chắc ra sân, khu vực giữa sân có thể là điểm quyết định của trận derby London.

Arsenal có xác suất thắng cao hơn, nhưng Chelsea đủ sức khiến trận đấu không khép kín. Kịch bản hợp lý là Arsenal kiểm soát thế trận tốt hơn, còn Chelsea chờ các pha chuyển trạng thái và khoảnh khắc của Palmer hoặc Joao Pedro.

Trận Arsenal vs Chelsea diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Arsenal vs Chelsea.