Link xem trực tiếp Đồng Nai vs Công an Hà Nội 18h ngày 20/9, vòng 3 V.League

(VTC News) -

Trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân Bình Phước, thuộc vòng 3 V.League 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Đồng Nai vs Công an Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ, trọn vẹn các giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam mùa giải 2026-2027. Trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội ngày 20/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn (mục Trực tiếp). Ngoài ra, TV360 cũng tiếp sóng trực tiếp trận đấu.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play, TV360 bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem có thể tải ứng dụng FPT Play hoặc TV360 từ Google Play (CH Play) đối với Android và App Store đối với iOS.

Trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đồng Nai vs Công an Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đồng Nai đấu với Công an Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs Công an Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/thanh-pho-dong-nai-cong-an-ha-noi-6aab8fccb4b5a4d16ab208eb

Để xem trực tiếp Đồng Nai vs Công an Hà Nội trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội

Đồng Nai chưa có điểm sau 2 vòng đầu V.League 2026-2027. Đội bóng này lần lượt thua Thể Công Viettel 0-2 và Hà Tĩnh 0-1, chưa ghi bàn và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đồng Nai thắng 6 và thua 4, ghi 19 bàn, thủng lưới 7 lần. Trước khi bước vào V.League, đội từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Long An, TP.HCM và Văn Hiến.

Công an Hà Nội toàn thắng 2 trận đầu V.League, lần lượt đánh bại Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công Viettel 1-0. Tính 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 20 bàn, nhận 8 bàn thua. Trận gần nhất của Công an Hà Nội là thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ngày 15/9.

Đồng Nai và Công an Hà Nội chưa từng gặp nhau kể từ khi CLB Công an Hà Nội lên hạng, đổi tên và xây dựng lại lực lượng vào năm 2023.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đồng Nai vs Công an Hà Nội mới nhất.