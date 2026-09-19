Văn Hậu mất suất ở tuyển Việt Nam: Án kỷ luật ngầm hay dấu hỏi chuyên môn?

(VTC News) -

Trong lực lượng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 cách đây vài tuần, có 7 người mất suất tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới. Hầu hết những cái tên bị bỏ lại là nhân tố phụ ít được sử dụng hoặc không ra sân phút nào. Có 1 trường hợp chấn thương là Nguyễn Văn Vĩ. Còn lại, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu là bất ngờ lớn nhất và trở thành chủ đề tranh luận, thắc mắc.

Hậu vệ sinh năm 1999 bị huấn luyện viên Kim Sang-sik gạt ra khỏi kế hoạch trong bối cảnh đầy sóng gió. Anh vừa đối mặt với làn sóng chỉ trích rất lớn và án phạt cấm thi đấu 4 trận vì pha phạm lỗi thô bạo ở trận đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều này đặt ra dấu hỏi rằng liệu Đoàn Văn Hậu vắng mặt có phải vì lý do chuyên môn hay đây là “án phạt ngầm” cho cầu thủ này.

Đoàn Văn Hậu mất suất ở đội tuyển Việt Nam.

Án “kỷ luật ngầm” cho Văn Hậu?

Dư luận có lý do để đặt phương án thứ hai vào vòng xem xét. Thật khó để nghĩ rằng một cầu thủ được tin tưởng trao suất đá chính trong phần lớn các trận của giải đấu gần nhất, bao gồm cả 2 trận chung kết, lại bị loại vì lý do chuyên môn. Trong khi đó, việc ngôi sao mất suất ở đội tuyển quốc gia ngay sau bê bối liên quan đến kỷ luật từng xảy ra trước đây.

Ngay sau khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân, trên mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến chỉ trích gay gắt. Trong đó, có cả những quan điểm cho rằng không nên triệu tập cầu thủ này lên đội tuyển quốc gia ở lần tập trung tiếp theo - chính là FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây không phải lần đầu Văn Hậu đối mặt với những lời chê trách vì những pha bóng thô bạo, quyết liệt quá mức cần thiết, trong khi chính bản thân anh từng trải qua những ca chấn thương nặng. Tình huống va chạm gây nguy hiểm cho đối phương vì thế càng khiến hình ảnh của Văn Hậu xấu đi.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có trường hợp cầu thủ bị kỷ luật ở câu lạc bộ rồi không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Năm 2015, Quế Ngọc Hải vắng mặt ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong thời gian dài sau khi dính án kỷ luật nặng nhất, cũng là cú vấp lớn nhất của anh trong suốt sự nghiệp.

Năm 2016, Nguyễn Văn Quyết bị “treo giò” 6 trận sau khi đẩy ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trong một trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội tại V.League. Văn Quyết khi đó là trụ cột của đội tuyển Việt Nam, nhưng anh không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam bất chấp sự bênh vực của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Cũng chính Văn Quyết vào năm 2023 bỏ lỡ đợt tập trung đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier. Cầu thủ sinh năm 1991 hoàn toàn khỏe mạnh và nằm trong kế hoạch của ông Troussier. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Văn Quyết vừa dính vào vụ ồn ào về kỷ luật và đang chịu án cấm thi đấu 8 trận sau vụ va chạm với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành.

Việc Văn Hậu vắng mặt ngay sau án kỷ luật khiến nhiều người liên hệ quyết định lần này với những tiền lệ trước đó. Nhưng bất kể lý do là gì, quyết định gạt Văn Hậu khỏi kế hoạch tạm thời của ông Kim Sang-sik thỏa mãn một bộ phận người hâm mộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc, LĐBĐ Việt Nam và chính bản thân Văn Hậu bớt đi được một phần áp lực đáng kể từ những chất vấn về hình ảnh và danh tiếng của một tuyển thủ quốc gia dính án kỷ luật.

Đoàn Văn Hậu là tài năng lớn, nhưng cũng có lúc anh cần khoảng lặng và những cú vấp để tự nhìn lại bản thân và phong cách chơi bóng. Sự máu lửa và quyết liệt không đồng nghĩa với thói quen chơi bóng thô bạo. Nếu một pha bóng như vậy xuất hiện ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu sẽ không chỉ mất điểm về hình ảnh mà còn trực tiếp đẩy đội nhà vào thế khó.

Văn Hậu nổi tiếng với lối chơi máu lửa nhưng đây cũng là điểm yếu của anh.

Không thiếu người thay Văn Hậu

Bất kể lý do là gì, huấn luyện viên Kim Sang-sik có cơ sở để loại Đoàn Văn Hậu mà không cần phải lo lắng về phương án thay thế. Dưới góc độ chuyên môn, Đoàn Văn Hậu không phải là nhân tố không thể thay thế trong đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng Văn Hậu ở vị trí trung vệ lệch trái. Ở câu lạc bộ, Văn Hậu cũng thường xuyên được xếp trong vai trò này. Sau một thời gian dài chấn thương, cầu thủ sinh năm 1999 đánh mất phần nào phong độ và sự ổn định ở vị trí sở trường là hậu vệ biên trái.

Ông Kim Sang-sik ưu tiên Nguyễn Văn Vĩ ở ASEAN Cup 2026. Đến đợt tập trung này, Văn Vĩ chấn thương thì đã có Cao Pendant Quang Vinh trở lại.

Ở bộ 3 trung vệ, nhiều năm qua, đội tuyển Việt Nam vẫn luôn thiếu một trung vệ lệch trái và thuận chân trái. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung hay Phạm Xuân Mạnh thay nhau “vá” vị trí này, nhưng rõ ràng không phải phương án tối ưu. Ông Kim Sang-sik chọn Văn Hậu ở ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, ở vị trí vốn không phải sở trường làm nên tên tuổi của mình, Văn Hậu cũng chưa có sự ổn định. Không ít lần cầu thủ này khiến ban huấn luyện và người hâm mộ âu lo vì những pha xử lý không tập trung và thiếu an toàn.

Gần đây hơn, khi khoác áo CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Elite, Văn Hậu mắc sai lầm trong tình huống xử lý bóng ngay trước vòng cấm. Anh cố gắng vượt qua cầu thủ Gamba Osaka nhưng để mất bóng, tạo cơ hội cho đội bóng Nhật Bản ghi bàn.

Văn Hậu vẫn tốt, nhưng không còn là cái tên tạo ra cảm giác an tâm tuyệt đối như khi anh đá hậu vệ trái ở đỉnh cao phong độ.

Thêm vào đó, ở lần tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có những trung vệ khác có thể đáp ứng trong vai trò trung vệ lệch trái với mức độ rủi ro không lớn so với phương án Văn Hậu. Nguyễn Nhật Minh, Lê Ngọc Bảo và Adou Minh đủ cho ông Kim xoay sở. Họ cũng là những trung vệ có khả năng xử lý bóng, phát triển pha bóng từ tuyến dưới không tồi.

Bởi vậy, nếu huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn đưa ra những thử nghiệm mới, kì vọng vào một nhân tố có phong độ và thể trạng tốt hơn cũng là điều dễ hiểu.