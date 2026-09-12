Link xem trực tiếp Chelsea vs Hull City 21h ngày 12/9, giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Chelsea và Hull City thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 12/9 trên sân vận động Stamford Bridge (London). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Chelsea đấu với Hull City trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Chelsea đấu với Hull City nhanh nhất.

Xem trực tiếp Chelsea vs Hull City trên kênh nào?

Trận Chelsea đấu với Hull City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Chelsea đấu với Hull City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Chelsea và Hull City được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Chelsea vs Hull City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu với Hull City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Chelsea đấu với Hull City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/chelsea-hull-city-6aa0dbdb3efea7a8f4094ba1

Để xem trực tiếp trận đấu Chelsea đấu với Hull City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Chelsea vs Hull City

Sau những trận đấu đầu tiên của mùa giải, Chelsea dưới thời HLV Xabi Alonso dần bộc lộ rõ điểm mạnh và hạn chế. “The Blues” sở hữu khả năng tấn công đáng gờm, nhưng sự chắc chắn ở hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đau đầu.

Trong ba vòng đầu tại Premier League, Chelsea lần lượt thắng Fulham 3-2, vượt qua Brighton 4-3 rồi nhận thất bại 1-2 trước Arsenal. Đội bóng thành London ghi tới 8 bàn nhưng cũng 7 lần phải vào lưới nhặt bóng, cho thấy sự mất cân bằng giữa hai tuyến.

Trong khi đó, Hull lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Đội bóng của HLV Sergej Jakirovic giành 7 điểm sau ba vòng Premier League nhờ các chiến thắng trước Manchester United 2-0, Coventry 1-0 và trận hòa Aston Villa 0-0. Đáng chú ý, Hull vẫn chưa nhận bàn thua nào tại giải đấu mùa này.

Sự chắc chắn đó sẽ là thử thách đáng kể đối với hàng công Chelsea. Hull vừa thua Sunderland 0-1 tại Carabao Cup, nhưng kết quả này không phản ánh đầy đủ sức mạnh của họ khi HLV Jakirovic thay đổi nhiều vị trí trong đội hình. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới có thể trở thành màn so tài đáng chú ý giữa sức tấn công của Chelsea và hệ thống phòng ngự đang vận hành hiệu quả của Hull.