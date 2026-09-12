Link xem trực tiếp bóng đá Tottenham vs Everton 23h30 ngày 12/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Tottenham và Everton thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 12/9 trên sân vận động Tottenham Hotspur. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Tottenham đấu với Everton trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Tottenham đấu với Everton nhanh nhất.

Xem trực tiếp Tottenham vs Everton trên kênh nào?

Trận Tottenham đấu với Everton được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Tottenham đấu với Everton có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Tottenham và Everton được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Tottenham vs Everton hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Tottenham đấu với Everton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Tottenham vs Everton (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/xem-video/tottenham-hotspur-everton-6a12c7d5fa7b565d98a50fff

Để xem trực tiếp trận đấu Tottenham vs Everton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Tottenham vs Everton

Everton bước vào cuộc đối đầu với Tottenham trong trạng thái tương đối tích cực. Sau những vòng đấu đầu tiên, đội bóng vùng Merseyside có 5 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong 3 trận gần nhất, Everton bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Phong độ ổn định giúp đội khách có sự tự tin nhất định dù phải thi đấu xa nhà.

Trái ngược với đối thủ, Tottenham chưa có được màn khởi đầu như mong đợi. Đại diện thành London mới giành 1 điểm và đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Ba vòng đấu vừa qua chứng kiến Tottenham hòa 1, thua 2, qua đó chịu không ít sức ép trong cuộc đua cải thiện vị trí.

Dù vậy, Tottenham vẫn sở hữu lực lượng đủ chất lượng để tạo ra khác biệt, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Đây cũng là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và lấy lại sự tự tin sau chuỗi kết quả thất vọng. Tuy nhiên, khả năng tấn công đang trở thành vấn đề đáng lo khi Tottenham chưa ghi được bàn nào sau 3 vòng đấu.