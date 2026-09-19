Link xem trực tiếp bóng đá Tottenham vs Aston Villa 18h30 ngày 19/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Tottenham vs Aston Villa diễn ra lúc 18h30 ngày 19/9 trên sân vận động Tottenham Hotspur. Trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Tottenham vs Aston Villa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Tottenham đấu với Aston Villa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Tottenham đấu với Aston Villa có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Tottenham vs Aston Villa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Tottenham đấu với Aston Villa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Tottenham đấu với Aston Villa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/tottenham-hotspur-aston-villa-6aaa5e13775120d98cee0dfe

Để xem trực tiếp Tottenham đấu với Aston Villa trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Tottenham vs Aston Villa

Aston Villa đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược ở mùa giải này. Đội bóng của HLV Unai Emery vừa thắng Coventry City 3-1 tại League Cup, trước đó cũng vượt qua Club Brugge 3-2 ở Champions League. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của Villa từ đầu mùa đều đến tại các đấu trường cúp.

Tại Premier League, tình hình lại kém tích cực hơn nhiều. Sau bốn vòng, Aston Villa chỉ giành được một điểm với ba thất bại và một trận hòa, qua đó rơi xuống vị trí thứ 19. Hàng công cũng gây thất vọng khi mới ghi được một bàn. Villa thậm chí không thể lập công trong ba vòng đầu tiên trước khi chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở thất bại 1-2 trước Nottingham Forest.

Tottenham cũng bước vào cuộc đối đầu này với không ít vấn đề. Thầy trò HLV Roberto De Zerbi vừa hòa Everton 0-0 tại Ngoại hạng Anh, tiếp tục cho thấy sự bế tắc trong khâu ghi bàn. Giữa tuần, Spurs còn nhận thất bại 1-3 trước Liverpool tại League Cup.