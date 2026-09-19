Link xem trực tiếp bóng đá Thanh Hoá vs Becamex TP.HCM 17h ngày 19/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM diễn ra lúc 17h ngày 19/9 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Thanh Hóa và Becamex TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027. Trận Thanh Hóa đấu với Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Becamex TP.HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thanh Hóa và Becamex TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Becamex TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thanh Hóa đấu với Becamex TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-hoa-becamex-tp-ho-chi-minh-6aaca032995ab15691dbe131?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Becamex TP.HCM trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Thanh Hóa và Becamex TP.HCM

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Becamex TP.HCM tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027 là màn so tài giữa hai đội đang thi đấu ở những hạng đấu khác nhau. Thanh Hóa góp mặt tại V.League 1, trong khi Becamex TP.HCM vừa xuống chơi ở giải Hạng Nhất nhưng vẫn sở hữu lực lượng đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, thể thức đấu loại trực tiếp khiến đội bóng xứ Thanh không được phép chủ quan. Khoảng cách về hạng đấu chỉ mang tính tương đối, đặc biệt khi Becamex TP.HCM vẫn có trong tay nhiều nhân tố từng quen với môi trường V.League.

Thanh Hóa bước vào trận đấu với Becamex TP.HCM sau hai vòng đầu tiên tại V.League, giành một chiến thắng và nhận một thất bại. Sang vòng đấu tiếp theo, Thanh Hóa để thua Ninh Bình 1-2.

Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM có trận ra quân chưa thực sự ấn tượng ở giải Hạng Nhất khi bị Đại học Văn Hiến cầm hòa 0-0. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn cần thêm thời gian để cải thiện khả năng tổ chức tấn công trước khi bước vào thử thách khó hơn trên sân Thanh Hóa.