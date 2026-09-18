Link xem trực tiếp bóng đá Quy Nhơn United vs TP.HCM 18h ngày 18/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Quy Nhơn United và TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 18/9 trên sân vận động Quy Nhơn. Trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Quy Nhơn United vs TP. HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027. Trận Quy Nhơn United đấu với TP. HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Quy Nhơn United vs TP. HCM có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Quy Nhơn United đấu với TP. Hồ Chí Minh được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Quy Nhơn United vs TP. HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Quy Nhơn vs TP. HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Quy Nhơn vs TP. HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/quy-nhon-united-tp-ho-chi-minh-6aaba68f247f76ae78343398?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Quy Nhơn United vs TP. HCM trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Quy Nhơn United vs TP. HCM

Sân Quy Nhơn là nơi diễn ra trận đấu sớm nhất giữa chủ nhà Quy Nhơn United và TP.HCM ngày 18/9. Cuộc so tài giữa hai đại diện hạng Nhất được dự báo cân bằng khi tương quan lực lượng không có quá nhiều chênh lệch.

Quy Nhơn United nắm ưu thế sân nhà nhưng bước vào trận đấu với không ít áp lực. Đội bóng đất Võ vừa có màn khởi đầu chưa thuận lợi khi để thua Thái Nguyên 1-2. Trong khi đó, TP.HCM đặt mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu ở mùa giải mới và sở hữu đội hình khá đồng đều.

Với thế trận được dự báo giằng co, khả năng chắt chiu cơ hội có thể trở thành yếu tố quyết định. Quy Nhơn United cần khắc phục những hạn chế nơi hàng phòng ngự nếu không muốn sớm dừng bước ngay trên sân nhà. Xét về sự ổn định, TP.HCM đang có phần chiếm ưu thế hơn đối thủ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Quy Nhơn United vs TP. HCM nhanh nhất.