Link xem trực tiếp bóng đá Philippines vs Pakistan 16h ngày 29/9, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận đấu giữa Philippines và Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 29/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Philippines và Pakistan trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Philippines đấu với Pakistan được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Philippines và Pakistan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Philippines vs Pakistan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Philippines đấu với Pakistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Philippines đấu với Pakistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/philippines-pakistan-6abb166d80ac4430350a5bd8?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Philippines đấu với Pakistan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Philippines vs Pakistan

Philippines được đánh giá nhỉnh hơn Pakistan cả về thứ hạng lẫn chất lượng đội hình. Trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines đứng thứ 135, bỏ xa vị trí 198 của đối thủ. Việc giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days cũng giúp đội bóng Đông Nam Á có điều kiện triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, qua đó tăng đáng kể chiều sâu lực lượng.

Phong độ gần đây của Philippines chưa thực sự ổn định, nhưng họ vẫn sở hữu những yếu tố có thể tạo ra khác biệt trước Pakistan. Khả năng kiểm soát bóng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tuyến giữa cơ động cho phép Philippines hướng tới thế trận chủ động, thay vì phải chơi phòng ngự như khi gặp những đối thủ mạnh hơn. Ở lượt trận đầu tiên, Philippines để thua sát nút 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Pakistan bị đánh giá thấp nhất bảng B ngay từ trước giải. Những hạn chế của đại diện Nam Á bộc lộ rõ trong trận ra quân, khi họ không thể chống đỡ sức ép của Thái Lan và nhận thất bại 0-4. Khoảng cách về trình độ khiến Pakistan gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cự ly đội hình và theo kịp tốc độ triển khai bóng của đối phương.

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