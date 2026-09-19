Link xem trực tiếp bóng đá Newcastle vs Hull City 21h ngày 19/9, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Newcastle United và Hull City diễn ra lúc 21h ngày 19/9 trên sân vận động St. James Park. Trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Newcastle vs Hull City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Newcastle đấu với Hull City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Newcastle đấu với Hull City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Newcastle và Hull City được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Newcastle vs Hull City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Newcastle vs Hull City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Newcastle đấu với Hull City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/newcastle-united-hull-city-6aaa634b6aca101a53d45d67

Để xem trực tiếp Newcastle đấu với Hull City trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Newcastle vs Hull City

Newcastle bước vào trận đấu với quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại đậm trước Leeds. Tuy nhiên, thử thách dành cho đội chủ sân St James’ Park không hề đơn giản khi Hull City đang có màn khởi đầu ấn tượng và vẫn chưa phải nhận thất bại nào tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Hull City hiện đứng thứ 5 với 8 điểm sau chuỗi 4 trận bất bại, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng tân binh cho thấy sự ổn định trong cách vận hành lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự chặt chẽ và tổ chức phản công nhanh. Tinh thần hưng phấn cùng sự gắn kết giữa các tuyến giúp Hull có thêm cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trên sân khách.

Trong khi đó, Newcastle mới giành được 5 điểm và đang xếp thứ 12. Phong độ của họ chưa thực sự ổn định khi 4 trận gần nhất chỉ mang về 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 1 thất bại. Dù sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến trên hàng công, Newcastle vẫn cần cải thiện sự chắc chắn và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.