Link xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Indonesia 19h30 ngày 28/9, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận đấu giữa Malaysia vs Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Malaysia vs Indonesia trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Malaysia đấu với Indonesia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Malaysia vs Indonesia hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Malaysia đấu với Indonesia được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Malaysia đấu với Indonesia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-indonesia-6ab9d2bcc1ae173c2dfe8913?event=event

Để xem trực tiếp Malaysia đấu với Indonesia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Malaysia vs Indonesia

Malaysia và Indonesia đều có màn ra quân thuận lợi. Trước Bangladesh lép vế về trình độ, Malaysia kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Ở trận đấu sau đó, Indonesia cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua Singapore với tỷ số 2-0.

Màn so tài giữa Malaysia và Indonesia vì thế có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua tại bảng A. Đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé tranh chức vô địch.

So với Singapore, Malaysia được xem là đối thủ có khả năng gây nhiều khó khăn hơn cho Indonesia. Lực lượng chủ yếu gồm các cầu thủ trong nước dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng và kinh nghiệm thi đấu.

Bên cạnh bộ khung nội địa, Malaysia còn có sự phục vụ của một số cầu thủ nhập tịch như Hidalgo, Nooa Laine hay tiền đạo Bergson. Nhóm cầu thủ này mang đến ưu thế về thể hình, thể lực và chất lượng chuyên môn, qua đó giúp “Hổ Mã Lai” có thêm phương án để đối đầu với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu của Indonesia.

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