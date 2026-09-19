Thêm cầu thủ Việt kiều được gọi lên tuyển dự FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Chiều 19/9, câu lạc bộ Công an TP.HCM xác nhận Ngô Đăng Khoa nhận lệnh triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó một ngày, cầu thủ sinh năm 2006 không có tên trong danh sách được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố.

“Chuyến tàu muộn, nhưng vẫn kịp thời! Chúc mừng Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026!”, trang Facebook của CLB Công an TP.HCM thông báo.

Với sự góp mặt của Đăng Khoa, đội bóng ngành công an có 4 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam ở đợt này. Ba cái tên được HLV Kim Sang-sik gọi trước đó gồm thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: CLB bóng đá Công An TP.HCM)

Đăng Khoa từng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ phải rời đội trước khi giải đấu diễn ra vì chấn thương. Việc trở lại danh sách lần này mở ra cơ hội để anh có màn ra mắt chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ sinh năm 2006 lần đầu trở về Việt Nam thi đấu ở nửa sau mùa giải 2025/26. Dù không có nhiều thời gian làm quen với môi trường V.League cũng như các đồng đội mới, Đăng Khoa vẫn để lại dấu ấn trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Sau 11 lần ra sân tại V.League, tiền vệ Việt kiều ghi 3 bàn và có một pha kiến tạo.

Sự xuất hiện của Đăng Khoa cũng nâng số cầu thủ Việt kiều trong đội hình tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 lên 5 người. Bốn cái tên còn lại là Patrik Lê Giang, Williams Minh Hoàng, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026.