Link xem trực tiếp bóng đá Liverpool vs Fulham 21h ngày 12/9 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Liverpool vs Fulham thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 12/9 trên sân vận động Anfield (Liverpool). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Liverpool vs Fulham trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Liverpool vs Fulham nhanh nhất.

Xem trực tiếp Liverpool vs Fulham trên kênh nào?

Trận Liverpool vs Fulham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Liverpool vs Fulham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Liverpool và Fulham được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Liverpool vs Fulham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Liverpool vs Fulham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Liverpool vs Fulham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/liverpool-fulham-6aa0ddbc75d50e5064e8fad8

Để xem trực tiếp trận đấu Liverpool vs Fulham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Liverpool vs Fulham

Liverpool đang dần cho thấy những tín hiệu tích cực sau giai đoạn đầu mùa 2026-2027 chưa thực sự thuyết phục. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola toàn thắng 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời thể hiện sự tiến bộ rõ rệt ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đánh bại Ipswich Town 2-0 trên sân khách với cú đúp của Alexander Isak. Tiếp đó, “The Kop” tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi vượt qua Atletico Madrid 2-1 ngay tại Metropolitano trong lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League.

Hai chiến thắng liên tiếp cho thấy Liverpool đang dần bắt nhịp với mùa giải dưới sự dẫn dắt của HLV Iraola. Sau màn trình diễn ấn tượng tại Champions League, “The Kop” trở về sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield ở Premier League mùa này khi tiếp đón Fulham.

Trái ngược với sự khởi sắc của Liverpool, Fulham đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn. Đội bóng London từng thắng đậm AFC Wimbledon 3-0 tại Carabao Cup, nhưng lại chưa tìm được kết quả tích cực ở Ngoại hạng Anh. Fulham lần lượt nhận thất bại trước Chelsea, Sunderland và Crystal Palace, qua đó chịu không ít sức ép trước chuyến làm khách trên sân của Liverpool.