Link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Bangladesh 19h30 ngày 1/10

(VTC News) -

Trận Indonesia đấu với Bangladesh diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, thuộc lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Indonesia vs Bangladesh trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Indonesia đấu với Bangladesh được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Indonesia vs Bangladesh hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Indonesia đấu với Bangladesh được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Bangladesh (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-bangladesh-6abcc0a815dc9d2fa840fab1?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Indonesia đấu với Bangladesh trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Indonesia vs Bangladesh

Indonesia bước vào lượt trận cuối bảng A với 4 điểm và hiệu số +2. Đội chủ nhà mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên John Herdman bị Malaysia cầm hoà 0-0.

Kết quả này khiến Indonesia tạm đứng thứ hai do Malaysia cũng có 4 điểm nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3). Vì vậy, đội bóng xứ Vạn đảo cần giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn trước Bangladesh, đồng thời chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore để cạnh tranh ngôi đầu cùng tấm vé vào chung kết.

Xét về tương quan lực lượng, Indonesia được đánh giá cao hơn đáng kể so với đối thủ. Bangladesh bước vào giải với tư cách khách mời và chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Họ lần lượt thất bại trước Malaysia và Singapore, nhận tổng cộng 4 bàn thua trong khi chưa một lần ghi bàn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội. Indonesia đứng thứ 117 thế giới, cao hơn Bangladesh 65 bậc. Với lợi thế sân nhà cùng yêu cầu phải cải thiện hiệu số, đội bóng của HLV John Herdman nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu.

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