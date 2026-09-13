Link xem trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh vs Đồng Nai 18h ngày 13/9

(VTC News) -

Trận Hà Tĩnh vs Đồng Nai diễn ra lúc 18h ngày 13/9 trên sân Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc vòng 2 V.League mùa giải 2026-2027 và được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV 360.

Xem trực tiếp Hà Tĩnh vs Đồng Nai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ, trọn vẹn các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027. Trận Hà Tĩnh vs Đồng Nai ngày 13/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức. Ngoài ra, TV360 cũng tiếp sóng trực tiếp trận Hà Tĩnh đấu với Đồng Nai.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play, TV360 bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Hai nền tảng cũng cung cấp ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Trên thiết bị di động, người xem có thể tải ứng dụng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận Hà Tĩnh đấu với Đồng Nai được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hà Tĩnh vs Đồng Nai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hà Tĩnh đấu với Đồng Nai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hà Tĩnh vs Đồng Nai (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/hong-linh-ha-tinh-thanh-pho-dong-nai-6aa1169c023e49c3c7dc8904

Để xem trực tiếp Hà Tĩnh vs Đồng Nai trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Hà Tĩnh vs Đồng Nai

Hà Tĩnh bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Công An Hà Nội ngày 5/9. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2, hòa 3 và thua 5, ghi 4 bàn và nhận 12 bàn thua.

Đồng Nai thua Viettel 0-2 ở trận gần nhất ngày 4/9. Trong 10 trận được thống kê, Đồng Nai có 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại, ghi 19 bàn và để thủng lưới 6 lần.

Hai đội từng gặp nhau 5 lần trong dữ liệu được cung cấp. Hà Tĩnh thắng 2 trận, Đồng Nai thắng 1 trận và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Ở lần đối đầu gần nhất ngày 22/11/2025 tại Cúp Quốc gia, Đồng Nai thắng Hà Tĩnh 2-0.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Tĩnh vs Đồng Nai mới nhất.