Link xem trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định 18h ngày 11/9, vòng 2 V.League

(VTC News) -

Trận Đà Nẵng đấu với Nam Định thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 11/9 trên sân vận động Chi Lăng. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Đà Nẵng vs Nam Định trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Đà Nẵng vs Nam Định nhanh nhất.

Xem trực tiếp Đà Nẵng vs Nam Định trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đà Nẵng vs Nam Định được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Đà Nẵng đấu với Nam Định có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Nam Định được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đà Nẵng vs Nam Định hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Đà Nẵng đấu với Nam Định được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đà Nẵng đấu với Nam Định (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/shb-da-nang-thep-xanh-nam-dinh-6aa110df6aca101a53d45cfb

Để xem trực tiếp trận đấu Đà Nẵng đấu với Nam Định trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng bước vào V.League 2026/27 với sự kỳ vọng nhất định sau những chuyển biến tích cực ở giai đoạn cuối mùa trước. Tuy nhiên, khởi đầu của đội bóng sông Hàn không như mong muốn khi họ nhận thất bại 2-3 trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng mở màn.

Dù trắng tay, Đà Nẵng vẫn cho thấy những điểm sáng trong khâu tấn công. Sau khi để đối phương vượt lên, đội bóng sông Hàn đẩy cao đội hình, tăng thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý.

Thử thách ở vòng đấu tiếp theo còn lớn hơn khi Đà Nẵng chạm trán Nam Định. Nhà đương kim vô địch bước vào mùa giải 2026/27 với lực lượng được tăng cường đáng kể và sớm cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong ngày ra quân.

Màn trình diễn ở vòng 1 phần nào thể hiện chiều sâu và khả năng tấn công đa dạng của đội bóng thành Nam. Trên hàng công, sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son cùng Ezequiel Santos giúp HLV Vũ Hồng Việt có thêm những lựa chọn để duy trì sức ép lên phần sân đối phương.