Link xem trực tiếp bóng đá Brighton vs Arsenal 21h ngày 19/9, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brighton & Hove Albion và Arsenal diễn ra lúc 21h ngày 19/9 trên sân vận động American Express. Trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Brighton vs Arsenal trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Brighton đấu với Arsenal được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Brighton đấu với Arsenal có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Brighton và Arsenal được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Brighton vs Arsenal hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Brighton đấu với Arsenal được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Brighton đấu với Arsenal (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/brighton-hove-albion-arsenal-6aaa60aa17951b3a8af62e6a

Để xem trực tiếp Brighton đấu với Arsenal trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Brighton vs Arsenal

Arsenal đang duy trì phong độ cao kể từ đầu mùa khi giành chiến thắng trong cả 7 trận trên mọi đấu trường. Giữa tuần qua, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục vượt qua Ipswich với tỷ số 4-2, qua đó giành quyền đi tiếp tại Cúp Liên đoàn.

Điểm đáng chú ý của Arsenal mùa này không chỉ nằm ở chuỗi kết quả ấn tượng mà còn ở khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn. Những chiến thắng không quá thuyết phục về mặt thế trận nhưng vẫn mang về trọn vẹn ba điểm cho thấy bản lĩnh và khả năng giải quyết trận đấu của đội bóng thành London.

Ở phía đối diện, Brighton cũng bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý tích cực sau chiến thắng đậm 5-0 trước Coventry. Màn trình diễn cho thấy điểm mạnh của Brighton ở khả năng chuyển trạng thái với tốc độ cao, chủ động gây áp lực ngay từ phần sân đối phương và tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.