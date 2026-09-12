Link xem trực tiếp bóng đá Aston Villa vs Nottingham Forest 21h ngày 12/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa Aston Villa và Nottingham Forest thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 12/9 trên sân vận động Villa Park (Birmingham). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Aston Villa đấu với Nottingham Forest trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Aston Villa đấu với Nottingham Forest nhanh nhất.

Xem trực tiếp Aston Villa vs Nottingham Forest trên kênh nào?

Trận Aston Villa đấu với Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Aston Villa đấu với Nottingham Forest có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Aston Villa và Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Aston Villa vs Nottingham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Aston Villa đấu với Nottingham Forest được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Aston Villa đấu với Nottingham Forest (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/aston-villa-nottingham-forest-6aa1262066406c92b8f67e40

Để xem trực tiếp trận đấu Aston Villa với Nottingham Forest trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Aston Villa vs Nottingham Forest

Aston Villa đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn tại Ngoại Hạng Anh. Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Unai Emery chưa có chiến thắng và thậm chí chưa ghi nổi một bàn. Họ lần lượt thua Brighton 0-4, Arsenal 0-1 trước khi bị tân binh Hull City cầm hòa 0-0.

Đáng chú ý, Aston Villa mới có đúng một cú sút trúng đích kể từ đầu mùa, xuất hiện trong trận gặp Hull City. Cơ hội không hoàn toàn vắng bóng, nhưng các chân sút của Villa lại thiếu chính xác ở những thời điểm quyết định.

Tiếp đón Nottingham Forest vì thế là cơ hội để Aston Villa chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng. Đối thủ của họ cũng không có phong độ tốt khi trải qua 10 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại Hạng Anh dưới thời HLV Oliver Glasner. Trong 3 trận đấu gần nhất, Nottingham Forest chỉ giành được kết quả thua 1 trận và hòa 2 trận.

Nếu tiếp tục bất lực trước khung thành Nottingham Forest, Aston Villa sẽ đối diện một cột mốc đáng quên. Họ có nguy cơ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League không ghi bàn ở cả 4 vòng mở màn trong hai mùa giải liên tiếp, sau khi từng rơi vào hoàn cảnh tương tự ở mùa 2025-2026.