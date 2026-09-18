Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc 14h ngày 18/9

(VTC News) -

Trận bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 14h ngày 18/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Komaki, Aichi, Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng D môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV7.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 18/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV7. (Ảnh: VFV)

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Hàn Quốc hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Hàn Quốc được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Hàn Quốc (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/27

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Hàn Quốc trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Hàn Quốc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Vì vậy, cuộc đối đầu Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định thứ hạng của hai đội.

Hàn Quốc cũng toàn thắng sau hai lượt trận và cùng Việt Nam sớm vượt qua vòng bảng. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi hai đội được đánh giá nhỉnh hơn so với Qatar và Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là lần thứ ba trong năm nay tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc. Ở hai cuộc đối đầu trước tại AVC Cup và giải vô địch châu Á, Thanh Thúy cùng đồng đội đều không thể giành chiến thắng. Do đó, trận đấu lần này cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng sự tiến bộ trước đối thủ quen thuộc.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Hàn Quốc nhanh nhất.