Link xem trực tiếp Aston Villa vs Arsenal 2h ngày 1/9, giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Aston Villa vs Arsenal thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 2h ngày 1/9 trên sân vận động Villa Park (Birmingham). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Aston Villa vs Arsenal trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Aston Villa vs Arsenal nhanh nhất.

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Aston Villa vs Arsenal trên kênh nào?

Trận Aston Villa vs Arsenal được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Aston Villa vs Arsenal có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Link FPT Play trực tiếp Aston Villa vs Arsenal hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Aston Villa vs Arsenal được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Aston Villa vs Arsenal (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/aston-villa-arsenal-6a8ea1e71ed74bda39e2c737

Để xem trực tiếp trận đấu Aston Villa vs Arsenal trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Aston Villa đấu với Arsenal

Ở trận đấu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026-2027, Arsenal hành quân đến Villa Park chạm trán Aston Villa. Đây cũng là chuyến làm khách đầu tiên của nhà đương kim vô địch ở mùa giải mới.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta giành chiến thắng 3-0 trước Coventry City ở vòng mở màn. Trái lại, Aston Villa của HLV Unai Emery vừa trải qua thất bại nặng nề 0-4 trước Brighton. Với phong độ và lực lượng hiện tại, Arsenal được đánh giá cao hơn và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Những kết quả đầu mùa cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Arteta. Arsenal đã có 2 chiến thắng, giành một danh hiệu, ghi tổng cộng 6 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trước đó cũng trở thành HLV cán mốc 150 trận thắng tại Ngoại Hạng Anh nhanh thứ 5 trong lịch sử giải đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, trận thua 0-4 trước Brighton ngay ngày ra quân cho thấy Aston Villa vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly đội hình và đối phó với những pha chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

HLV Unai Emery càng thêm đau đầu khi hàng công có nhiều xáo trộn. Ollie Watkins đứng trước khả năng chia tay đội bóng, còn Nicolas Jackson mới gia nhập nên chưa có nhiều thời gian hòa nhập với hệ thống chiến thuật cũng như các đồng đội mới.

Được thi đấu tại Villa Park là lợi thế đáng kể, nhưng Aston Villa khó có thể lựa chọn cách tiếp cận quá mạo hiểm trước Arsenal.