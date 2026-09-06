Link xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea 22h30 ngày 6/9, vòng 3 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Arsenal đấu với Chelsea thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Arsenal vs Chelsea trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Arsenal đấu Chelsea nhanh nhất.

Xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Arsenal đấu Chelsea được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Arsenal vs Chelsea được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Arsenal vs Chelsea hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Arsenal đấu Chelsea được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Arsenal vs Chelsea (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-3-6a9a94d439b07dd9861bdb75?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Arsenal vs Chelsea trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Arsenal vs Chelsea

Arsenal và Chelsea chạm trán tại Emirates ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Cả hai đội đều toàn thắng sau hai lượt trận đầu, vì vậy cuộc đối đầu này cũng là màn so sánh trực tiếp giữa hai cách khởi đầu rất khác nhau.

Arsenal mở màn mùa giải bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry City, sau đó hạ Aston Villa 1-0. Nếu tính cả trận Siêu cúp Anh thắng Man City 3-0, đội bóng của Mikel Arteta đã trải qua ba trận chính thức mà chưa để thủng lưới.

Chelsea cũng có 6 điểm nhưng các trận đấu diễn ra cởi mở hơn nhiều. Đội bóng của Xabi Alonso thắng Fulham 3-2 và Brighton 4-3, ghi 7 bàn nhưng đồng thời nhận 5 bàn thua.

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở khả năng phòng ngự. Arsenal mới chỉ cho các đối thủ thực hiện 11 cú sút sau hai vòng, trong đó chỉ một lần bóng đi trúng đích. Tổng bàn thua kỳ vọng mà Pháo thủ phải nhận mới ở mức 0,54, thấp nhất giải.

Các mô hình thống kê vẫn đánh giá Arsenal cao hơn ở trận derby London này. Khả năng đội chủ sân Emirates giành chiến thắng được tính ở mức 57,4%, Chelsea là 19,2%, còn xác suất hai đội chia điểm đạt 23,4%.

Thành tích đối đầu gần đây cũng nghiêng về Arsenal. Pháo thủ không thua Chelsea trong 9 lần gặp nhau liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, gồm 6 chiến thắng và 3 trận hòa.

Lợi thế sân nhà càng củng cố ưu thế cho đội bóng của Arteta. Chelsea đã thua cả 4 lần gần nhất làm khách tại Emirates ở Ngoại hạng Anh, với tổng tỷ số 2-11.