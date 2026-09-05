Link xem Newcastle vs Bournemouth 18h30 ngày 5/9, giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Newcastle vs Bournemouth thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 5/9 trên sân vận động St. James Park (Newcastle). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Newcastle vs Bournemouth trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Newcastle vs Bournemouth nhanh nhất.

Xem trực tiếp Newcastle vs Bournemouth trên kênh nào?

Trận Newcastle vs Bournemouth được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Newcastle vs Bournemouth có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Newcastle vs Bournemouth hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Newcastle vs Bournemouth được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Newcastle vs Bournemouth (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/newcastle-united-bournemouth-6a990f31291e05c5bb864aab

Để xem trực tiếp trận đấu Newcastle vs Bournemouth trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Newcastle vs Bournemouth

Newcastle bước vào mùa giải mới sau một mùa hè biến động mạnh. Đội lần lượt mất những nhân tố quan trọng như Tonali, Bruno Guimaraes và Gordon. Trên băng ghế chỉ đạo, Eddie Howe cũng nói lời chia tay St James’ Park. Những xáo trộn lớn về cả nhân sự lẫn vị trí thuyền trưởng khiến “Chích Chòe” được dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Matthias Jaissle, Newcastle bất bại sau 3 trận chính thức đầu tiên, mang về 4 điểm tại Ngoại hạng Anh và giành quyền đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh sau khi vượt qua West Brom ở vòng 2.

Trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh, Newcastle hòa Liverpool 2-2 trong trận đấu mà họ hoàn toàn có cơ hội giành trọn 3 điểm. Đến vòng đấu tiếp theo, họ giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Tottenham.

Trong khi đó, Bournemouth mới giành được 1 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, họ đã khiến cả Manchester City và Everton trải qua những trận đấu không dễ dàng. Trước Man City, Bournemouth thậm chí duy trì lợi thế dẫn bàn trong phần lớn thời gian trước khi nhận thất bại 1-2. Đến cuộc đối đầu với Everton, đội bóng này lại để đối thủ tìm được bàn gỡ ở những phút bù giờ và đánh rơi chiến thắng.

Bournemouth sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Xét về chất lượng chuyên môn hiện tại, đội khách thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn Newcastle.