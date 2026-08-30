Kinh hoàng đối mặt dòng nước đen tử thần ở Nepal: 10 giây quyết định sống chết

(VTC News) -

Video: Sức mạnh khủng khiếp của trận lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc.

Tại Timure, ngôi làng Nepal gần biên giới Trung Quốc nhất, nhân viên hải quan Karbir Gaire đang làm việc trên máy tính vào khoảng 8h sáng 26/8 thì cảm nhận mặt đất rung chuyển. “Ngay sau đó, tôi thấy một cơn bão đen đang lao về phía chúng tôi”, Gaire kể.

Phút kinh hoàng đối mặt cơn “sóng thần”

Mọi người lập tức chạy ra ngoài. Chỉ vài giây sau, họ đã trèo lên sườn dốc phía đối diện tòa nhà. “Tôi nghĩ khoảng 10 giây đó đã cứu sống một số người”, ông nói. Nhưng 15 đồng nghiệp của Gaire vẫn đang mất tích. “Nó giống như một cảnh trong phim Hollywood. Tôi không gọi đó là lũ. Đó là sóng thần”, Gaire kể tiếp.

Những người sống sót khác cũng mô tả cảnh tượng tương tự: mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến họ gần như không có thời gian phản ứng.

Gorakh Khatka, một kỹ sư ở khu vực Shanti Bazar gần tâm chấn của thảm họa, cho biết họ chỉ có khoảng 20 giây để chạy thoát trước khi bùn và nước dâng cao tới khoảng 6 m tại khu vực bị ngập. “Chúng tôi chạy để giữ mạng và phải ở trên một ngọn đồi hơn 48 giờ trước khi lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng đến”, anh kể.

Trận lũ quét khiến khoảng 600 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mất tích.

Trên tuyến đường tới Tây Tạng, nhiều người hành hương cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sivaranjani Muthunathan, 46 tuổi, đang đi xe buýt cùng 56 người khác từ bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, hướng về biên giới Trung Quốc. Ban đầu, họ nghĩ chiếc xe chỉ bị mắc kẹt do ùn tắc giao thông.

“Sau đó xuất hiện sương mù, khói và một thứ gì đó dường như bất ngờ bao trùm lấy chúng tôi”, Muthunathan kể. Bà còn cho xem đoạn video quay bằng điện thoại, ghi lại cảnh dòng nước cuồn cuộn lao về phía mình. Xung quanh, các phương tiện bị cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới bùn.

“Chúng tôi lần lượt trèo ra ngoài qua phía ghế lái”, bà kể. Sau đó, cả nhóm chạy lên một ngọn đồi. Người hành hương Vijayabhuvaneshwari, 53 tuổi, nói họ “không còn lựa chọn nào khác”. “Xe cộ ở phía trước và phía sau chúng tôi đều biến mất”.

Khu vực dự án thuỷ điện sau và trước thảm hoạ.

Vẫn còn người sống sót

Một trong những điểm nóng của chiến dịch cứu hộ là dự án thủy điện Trishuli 3A. Quân đội Nepal xác định có người mắc kẹt trong đường hầm của dự án và đang tìm cách tiếp cận để đưa họ ra ngoài. Hai trực thăng đã được điều tới hiện trường, nhưng công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn vì ngay cả lối vào đường hầm cũng khó xác định.

Khoảng 350 công nhân và người dân đã được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong khu vực.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Những công nhân được giải cứu từ các dự án đập khác dọc thung lũng Trishuli cho biết thảm họa diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Dev Shrestha, một công nhân được trực thăng đưa khỏi nơi làm việc, nói có ít nhất 400 công nhân tại công trường. “Số người chết nhiều hơn số người được cứu”, ông kể với AFP sau khi được giải cứu.

Trong khi đó, công nhân Buddha Tamang sống sót chỉ vì đúng lúc lũ ập đến, ông đang ở bên trong đường hầm của con đập nơi mình làm việc. “Tôi sống sót vì lúc đó đang ở trong đường hầm”, Tamang nói. Ông được trực thăng đưa đi hôm thứ Năm, sau hơn 24 giờ bị mắc kẹt.

Tamang cho biết những cán bộ cấp cao làm việc ở phía bên kia đã bị cuốn trôi.

Một công nhân khác, Arjun Kumar Tamang, mô tả “thiệt hại khủng khiếp” tại công trường thủy điện. “Tôi không biết bao nhiêu người đã chết, nhưng sức nước đã cuốn phăng mọi thứ”, anh nói.

Nhiều người mất tích sau thảm hoạ khi cơ sở vật chất bị bùn vùi lấp.

Gần 4 ngày sau khi thảm họa xảy ra, lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc vẫn nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích. Tại Nepal, giới chức hôm 29/8 báo cáo 626 người thiệt mạng và 2.426 người vẫn mất liên lạc. Ở phía bên kia biên giới, Tân Hoa Xã cho biết 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích tại Tây Tạng.

Tính theo số liệu mới nhất được tài liệu ghi nhận, 633 thi thể đã được tìm thấy. Một số nạn nhân được cho là có thể đã bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu, xa tới tận Ấn Độ.

Nepal cho biết nước này cần hỗ trợ nước ngoài ở một số lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật còn thiếu năng lực. Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal mong các quốc gia láng giềng cung cấp sự hỗ trợ chuyên biệt và có tính chuyên môn cao, gồm giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc tại những nơi cầu bị phá hủy, xác định danh tính nạn nhân, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài hơn.

Nepal cũng đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cầu để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại khu vực bị thiên tai. Khoảng 24 cây cầu đã bị phá hủy. Ông Khanal nhấn mạnh Nepal không cần hỗ trợ trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nói chung vì lực lượng trong nước đang đảm nhiệm công việc này.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã khẩn cấp cử 5 nhân viên cứu hộ có chuyên môn về đường hầm tới Nepal theo đề nghị của chính phủ nước này.

Nhân sự từ Ấn Độ và Hàn Quốc cũng được triển khai để hỗ trợ hoạt động cứu trợ tại Nepal. Mỹ, Anh, Nhật Bản, Sri Lanka và Bangladesh cũng đã đề nghị Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu nạn của họ tham gia ứng phó thảm họa.

Bên cạnh đó, lực lượng ứng phó khẩn cấp xác định và giải cứu 187 công dân nước ngoài, trong đó có 114 người Ấn Độ, 27 người Trung Quốc và 20 người Hàn Quốc, cùng các công dân đến từ Mỹ, châu Âu và các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, 420 người nước ngoài vẫn mất tích.