Đá 3 trận ghi 1 bàn, tuyển thủ Việt Nam nói: 'ASIAD không đơn giản'

(VTC News) -

“Cuối cùng cũng đã làm được rồi. ASIAD 2026 là một giải đấu khắc nghiệt, không đơn giản như mọi người nghĩ. Việt Nam mãi là điều tự hào trong tim tôi”, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ trên trang cá nhân chiều 22/9.

Đội tuyển nữ Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đi tiếp nhờ tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa và 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản.

Bích Thùy là trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam.

Chỉ ghi được 1 bàn sau 3 trận và không giành chiến thắng, đội tuyển nữ Việt Nam hứng chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam được xem là rất khó khăn. Chủ nhà Nhật Bản là ứng viên số một cho chức vô địch. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan thường xuyên có vé dự World Cup. Thực tế, chỉ đội tuyển nữ Thái Lan là tập thể duy nhất có sức mạnh tương đồng với đội tuyển nữ Việt Nam.

Hơn nữa, bóng đá nữ đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng thời hậu huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông Hoàng Văn Phúc lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt một đội bóng nữ.

Các trụ cột Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thu Thảo đều vắng mặt. Một loạt cầu thủ trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Trần Thị Thu Xuân, Vũ Thị Hoa,..mới lần đầu được tin tưởng ở các giải đấu lớn.

Do đó, chuyện đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể lấy lại phong độ cũng như hình ảnh vinh quang trong quá khứ là điều dễ hiểu.

Sau trận đấu với Thái Lan, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Ngoại trừ Nhật Bản có trình độ quá chênh lệch, đội tuyển nữ Việt Nam có những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhất là ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Còn trận gặp Thái Lan hôm nay, tính chất trận đấu khác, khi chỉ cần 1 điểm là chúng tôi có vé vào tứ kết. Nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được. Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện và có bàn thắng”.

Ở vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc.