Giành HCV ASIAD 2026, 3 nữ võ sĩ Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Ngày 22/9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đội Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026.

Với thành tích xuất sắc này, bộ ba võ sĩ của Việt Nam nhận khoản thưởng tiền tỷ từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn xã hội hóa cũng như tiền thưởng riêng từ lãnh đạo bộ môn karate. Đây là nguồn động viên quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo ngành cũng như cả xã hội đối với các vận động viên thể thao đỉnh cao.

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm nhận tổng cộng 840 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ. Bên cạnh đó, đội tuyển Karate Việt Nam có mức thưởng nóng 200 triệu đồng cho mỗi HCV.

Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân thưởng cho các vận động viên 50 triệu đồng, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm. Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 100 triệu đồng cho huy chương vàng ở bất kì môn thể thao nào. Tổng cộng, các vận động viên nhận về 1,19 tỷ đồng cho đến chiều ngày 22/9.

Ở phần thi của mình, Iran sử dụng bài quyền Papuren, trong khi ba cô gái Việt Nam lựa chọn Tomari Bassai. Đây là cuộc tái đấu đáng chú ý bởi tại giải vô địch karate châu Á 2026, Iran từng vượt qua Việt Nam với tỷ số sít sao 4-3. Tuy nhiên, kịch bản lần này hoàn toàn khác.

Năm trọng tài lần lượt chấm đại diện Việt Nam 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm. Trong khi đó, các mức điểm dành cho Iran là 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3. Kết quả, cả 5 trọng tài đều lựa chọn Việt Nam. Bộ ba Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên thắng tuyệt đối 5-0, chính thức giành huy chương vàng kata đồng đội nữ.