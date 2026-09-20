Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9: Dàn võ sĩ Việt Nam xuất trận

(VTC News) -

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 20/9 của đoàn thể thao Việt Nam trải dài từ sáng đến tối ở nhiều môn. Nguyễn Văn Sỹ là một trong những vận động viên thi đấu sớm nhất khi bước vào chung kết trường quyền nam môn wushu.

Bóng chuyền nữ cũng là tâm điểm đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết. Trong khi đó, các vận động viên bơi lội gồm Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền bước vào vòng loại các nội dung cá nhân.

Ở nhóm môn võ, Bùi Ngọc Nhi tranh tài kata đơn nữ karate, Chu Văn Đức thi đấu kumite nam hạng 60 kg. MMA có Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh, còn wushu có Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng thi đấu vòng loại đối kháng.

Võ sĩ Lò Thị Phung lần đầu đại diện MMA Việt Nam tham dự ASIAD.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 20/9 của đoàn Việt Nam

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay theo thông tin mới nhất trên trang chủ giải đấu và cập nhật từ đoàn thể thao Việt Nam. Giờ thi đấu chi tiết trong ngày có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

Wushu

7h: Chung kết trường quyền nam - Nguyễn Văn Sỹ.

16h30: Vòng loại 52 kg nữ - Ngô Thị Phương Nga vs Mông Cổ.

18h10: Vòng loại 70 kg nam - Trương Văn Chưởng vs Macao.

Bắn súng

7h45: Vòng loại súng trường cá nhân nữ - Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My.

12h30: Chung kết súng trường cá nhân nữ.

Bơi

8h: Vòng loại 200m bướm nữ - Võ Thị Mỹ Tiên.

8h: Vòng loại 50m ếch nữ - Nguyễn Thúy Hiền.

8h08: Vòng loại 200m hỗn hợp nam - Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn.

15h: Chung kết 200m bướm nữ.

15h: Chung kết 200m hỗn hợp nam.

15h: Chung kết 50m ếch nữ.

Karate

8h: Vòng loại kata đơn nữ - Bùi Ngọc Nhi.

10h15: Vòng loại kumite cá nhân nam 60 kg - Chu Văn Đức.

12h20: Bán kết kata đơn nữ.

12h50: Bán kết kumite cá nhân nam 60 kg.

15h55: Chung kết kata đơn nữ.

16h25: Chung kết kumite cá nhân nam 60 kg.

MMA - Võ thuật tổng hợp

8h30: Vòng loại 54 kg nữ hiện đại - Lò Thị Phung vs Kazakhstan.

10h30: Vòng loại 77 kg nam truyền thống - Quàng Văn Minh vs Bahrain.

13h50: Tứ kết 54 kg nữ hiện đại.

17h10: Tứ kết 77 kg nam truyền thống.

Teqball

8h30: Tranh huy chương đồng đôi nam nữ - Việt Nam vs Ấn Độ.

9h30: Tranh huy chương đồng đôi nam - Việt Nam vs Iraq.

Bóng chuyền nữ

11h: Tứ kết - Việt Nam vs Trung Quốc.

Xe đạp

11h30: Chung kết tính giờ cá nhân nam - Phạm Lê Xuân Lộc.

Bóng ném nữ

13h30: Vòng loại - Việt Nam vs Hồng Kông.