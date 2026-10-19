VOV Sonata sẵn sàng lên sóng: 24 giờ âm nhạc giao hưởng, thính phòng, jazz

Tùng Dương, Hòa Minzy cùng dàn sao hội tụ tại 'Tự hào là người Việt Nam 2026'
Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” diễn ra tối 1/11 tại Thái Nguyên, quy tụ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội?
Tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG đang nhận được nhiều quan tâm khi diễn ra 2 ngày 24 - 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
VOV Sonata - FM89 trước ngày lên sóng: Phía sau 24h âm nhạc không ngừng nghỉ
Để một bản giao hưởng vang lên đúng thời điểm trên VOV Sonata - FM89 là cả một quy trình từ nghe, chọn tác phẩm, tính toán thời lượng, dàn dựng...
VOV Sonata - FM89: Lan tỏa tinh hoa âm nhạc, kết nối giá trị văn hóa
VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ được phát sóng thử nghiệm vào 20/10, mang đến những giai điệu đồng hành cùng thính giả.
Dấu ấn văn hoá khó quên trong 2 đêm concert 'Anh trai' gần 100.000 khán giả
Hai đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả với loạt tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian.
VOV Sonata - FM89: Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc
Từ 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm VOV Sonata FM 89, kênh âm nhạc chuyên biệt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
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