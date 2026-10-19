VOV Sonata sẵn sàng lên sóng: 24 giờ âm nhạc giao hưởng, thính phòng, jazz

Các khung giờ còn lại được bố trí phát lại “Thanh âm mặt trời” và “Giai điệu huyền thoại”, duy trì dòng âm nhạc xuyên đêm và giúp thính giả có thêm cơ hội nghe lại chương trình. Việc lựa chọn tác phẩm cho từng khung giờ đòi hỏi biên tập viên cân nhắc cả nội dung, thời lượng và sắc thái âm nhạc. Với một kênh chuyên về giao hưởng, thính phòng, cách sắp xếp cũng cần giúp người nghe có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm mà không bị gián đoạn quá nhiều bởi lời dẫn.