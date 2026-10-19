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Xuất bản ngày 19/10/2026 06:49 PM
Xuất bản ngày 19/10/2026 06:49 PM

VOV Sonata sẵn sàng lên sóng: 24 giờ âm nhạc giao hưởng, thính phòng, jazz

Lê Chi - Minh Đức
Lê Chi - Minh Đức
(VTC News) -

Sau hai tháng chuẩn bị, VOV Sonata – FM89 hoàn thiện khung phát sóng 24 giờ, kho nhạc bản quyền và hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10.

Ngày 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bắt đầu phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển và jazz của Việt Nam, thế giới. Kênh âm nhạc được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và định hướng đa dạng hóa sản phẩm phát thanh của VOV.

Ngày 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bắt đầu phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển và jazz của Việt Nam, thế giới. Kênh âm nhạc được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và định hướng đa dạng hóa sản phẩm phát thanh của VOV.

Trước ngày lên sóng, các bộ phận nội dung, kỹ thuật và lưu trữ chương trình phối hợp xây dựng lịch phát, lựa chọn tác phẩm, chuẩn bị bản quyền và hoàn thiện hệ thống vận hành. Với đặc thù phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày, ê-kíp sắp xếp các chương trình thành dòng âm nhạc phù hợp với từng thời điểm trong ngày.

Trước ngày lên sóng, các bộ phận nội dung, kỹ thuật và lưu trữ chương trình phối hợp xây dựng lịch phát, lựa chọn tác phẩm, chuẩn bị bản quyền và hoàn thiện hệ thống vận hành. Với đặc thù phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày, ê-kíp sắp xếp các chương trình thành dòng âm nhạc phù hợp với từng thời điểm trong ngày.

Theo nhà báo Tạ Ngọc Hưng, Phó Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài, đội ngũ biên tập viên đã xây dựng nhiều chương trình với cách sắp xếp linh hoạt theo diễn biến cảm xúc trong ngày và nhịp sinh hoạt của thính giả. Đến thời điểm trước ngày phát sóng thử nghiệm, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đưa kênh vào vận hành.

Theo nhà báo Tạ Ngọc Hưng, Phó Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài, đội ngũ biên tập viên đã xây dựng nhiều chương trình với cách sắp xếp linh hoạt theo diễn biến cảm xúc trong ngày và nhịp sinh hoạt của thính giả. Đến thời điểm trước ngày phát sóng thử nghiệm, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đưa kênh vào vận hành.

Theo khung chương trình, từ 6h- 9h, chương trình “Thanh âm mặt trời” mở đầu ngày mới bằng những tác phẩm cổ điển tươi sáng, dễ tiếp cận, từ piano độc tấu đến các bản hòa tấu và giao hưởng.

Theo khung chương trình, từ 6h- 9h, chương trình “Thanh âm mặt trời” mở đầu ngày mới bằng những tác phẩm cổ điển tươi sáng, dễ tiếp cận, từ piano độc tấu đến các bản hòa tấu và giao hưởng.

Từ 9h đến 12h là chương trình “Giai điệu huyền thoại: giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng âm nhạc cổ điển, trong đó có các bản giao hưởng hoặc concerto trọn vẹn. Các tác phẩm dài được đan xen với những bản nhạc ngắn hơn để tạo sự chuyển tiếp giữa các phần chương trình.

Từ 9h đến 12h là chương trình “Giai điệu huyền thoại: giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng âm nhạc cổ điển, trong đó có các bản giao hưởng hoặc concerto trọn vẹn. Các tác phẩm dài được đan xen với những bản nhạc ngắn hơn để tạo sự chuyển tiếp giữa các phần chương trình.

Từ 12h-14h là chương trình ”Trạm cảm xúc“ ưu tiên những tác phẩm nhẹ nhàng, du dương và quen thuộc. BTV Anh Tuấn cho biết thay vì các bản giao hưởng có quy mô lớn, Trạm cảm xúc tập trung vào tác phẩm ngắn, piano độc tấu hoặc âm nhạc viết cho bộ dây và kèn gỗ. Cách lựa chọn này nhằm tạo cảm giác thư thái, để thính giả có thể nghỉ ngơi, chợp mắt mà âm nhạc không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Từ 12h-14h là chương trình “Trạm cảm xúc” ưu tiên những tác phẩm nhẹ nhàng, du dương và quen thuộc. BTV Anh Tuấn cho biết thay vì các bản giao hưởng có quy mô lớn, Trạm cảm xúc tập trung vào tác phẩm ngắn, piano độc tấu hoặc âm nhạc viết cho bộ dây và kèn gỗ. Cách lựa chọn này nhằm tạo cảm giác thư thái, để thính giả có thể nghỉ ngơi, chợp mắt mà âm nhạc không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Buổi tối, từ 20h-22h là chương trình ”Concert Hall“ giới thiệu các buổi hòa nhạc trong và ngoài nước, trực tiếp hoặc thu phát lại, cùng những tác phẩm giao hưởng, thính phòng và opera nổi tiếng do các nghệ sĩ danh tiếng biểu diễn.

Buổi tối, từ 20h-22h là chương trình “Concert Hall” giới thiệu các buổi hòa nhạc trong và ngoài nước, trực tiếp hoặc thu phát lại, cùng những tác phẩm giao hưởng, thính phòng và opera nổi tiếng do các nghệ sĩ danh tiếng biểu diễn.

Từ 22h-24h, Jazz Club giới thiệu các nghệ sĩ, ban nhạc và bản thu jazz tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Chương trình do biên tập viênThu Cúc phụ trách. Với khung giờ phát sóng cuối ngày, Jazz Club hướng đến không gian nghe nhạc thư giãn sau những giờ làm việc. Những thính giả mới làm quen với jazz có thể bắt đầu từ Vocal Jazz hoặc Bossa Nova, trước khi khám phá các phong cách phức tạp hơn.

Từ 22h-24h, Jazz Club giới thiệu các nghệ sĩ, ban nhạc và bản thu jazz tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Chương trình do biên tập viênThu Cúc phụ trách. Với khung giờ phát sóng cuối ngày, Jazz Club hướng đến không gian nghe nhạc thư giãn sau những giờ làm việc. Những thính giả mới làm quen với jazz có thể bắt đầu từ Vocal Jazz hoặc Bossa Nova, trước khi khám phá các phong cách phức tạp hơn.

Các khung giờ còn lại được bố trí phát lại ”Thanh âm mặt trời“ và ”Giai điệu huyền thoại“, duy trì dòng âm nhạc xuyên đêm và giúp thính giả có thêm cơ hội nghe lại chương trình. Việc lựa chọn tác phẩm cho từng khung giờ đòi hỏi biên tập viên cân nhắc cả nội dung, thời lượng và sắc thái âm nhạc. Với một kênh chuyên về giao hưởng, thính phòng, cách sắp xếp cũng cần giúp người nghe có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm mà không bị gián đoạn quá nhiều bởi lời dẫn.

Các khung giờ còn lại được bố trí phát lại “Thanh âm mặt trời” và “Giai điệu huyền thoại”, duy trì dòng âm nhạc xuyên đêm và giúp thính giả có thêm cơ hội nghe lại chương trình. Việc lựa chọn tác phẩm cho từng khung giờ đòi hỏi biên tập viên cân nhắc cả nội dung, thời lượng và sắc thái âm nhạc. Với một kênh chuyên về giao hưởng, thính phòng, cách sắp xếp cũng cần giúp người nghe có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm mà không bị gián đoạn quá nhiều bởi lời dẫn.

Theo thông tin từ ê-kíp, kho nhạc của VOV Sonata hiện có gần 10.000 bản và tiếp tục được bổ sung. Nguồn tác phẩm phong phú giúp biên tập viên có thêm lựa chọn khi xây dựng chương trình, bảo đảm sự đa dạng về tác giả, nghệ sĩ, phong cách và hình thức biểu diễn. Cùng với công tác tuyển chọn, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị các quyền liên quan đối với tác phẩm được sử dụng, gồm quyền tác giả sáng tác, quyền của nghệ sĩ biểu diễn và quyền đối với bản ghi âm.

Theo thông tin từ ê-kíp, kho nhạc của VOV Sonata hiện có gần 10.000 bản và tiếp tục được bổ sung. Nguồn tác phẩm phong phú giúp biên tập viên có thêm lựa chọn khi xây dựng chương trình, bảo đảm sự đa dạng về tác giả, nghệ sĩ, phong cách và hình thức biểu diễn. Cùng với công tác tuyển chọn, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị các quyền liên quan đối với tác phẩm được sử dụng, gồm quyền tác giả sáng tác, quyền của nghệ sĩ biểu diễn và quyền đối với bản ghi âm.

Ở khâu kỹ thuật, hệ thống phòng thu và truyền âm mới được thiết kế, lắp đặt nhằm đáp ứng yêu cầu phát sóng liên tục. Các chương trình được sản xuất trên phần mềm Dalet Galaxy. Đội ngũ kỹ thuật cũng xây dựng công cụ tiếp nhận, tải và quản lý tệp âm thanh, hỗ trợ biên tập viên tra cứu và lựa chọn tác phẩm khi xây dựng chương trình.

Ở khâu kỹ thuật, hệ thống phòng thu và truyền âm mới được thiết kế, lắp đặt nhằm đáp ứng yêu cầu phát sóng liên tục. Các chương trình được sản xuất trên phần mềm Dalet Galaxy. Đội ngũ kỹ thuật cũng xây dựng công cụ tiếp nhận, tải và quản lý tệp âm thanh, hỗ trợ biên tập viên tra cứu và lựa chọn tác phẩm khi xây dựng chương trình.

VOV Sonata sẽ lên sóng thử nghiệm từ ngày 20/10 với chương trình đầu tiên ”Thanh âm mặt trời“ trên tần số FM 89 MHz và các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, hứa hẹn trở thành cầu nối lan tỏa tinh hoa âm nhạc và kết nối giá trị văn hóa.

VOV Sonata sẽ lên sóng thử nghiệm từ ngày 20/10 với chương trình đầu tiên “Thanh âm mặt trời” trên tần số FM 89 MHz và các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, hứa hẹn trở thành cầu nối lan tỏa tinh hoa âm nhạc và kết nối giá trị văn hóa.

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