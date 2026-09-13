Lên đời iPhone 18 Pro Max, máy cũ được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng

(VTC News) -

Thu cũ đổi mới, trợ giá thêm đến 3 triệu đồng

Đợt đặt trước mở từ 19h ngày 12/9 và khách bắt đầu nhận máy từ ngày 18/9. Trong thời gian này, người mang thiết bị cũ đến đổi được cộng thêm đến 3.000.000 đồng ngoài mức thu theo giá tiêu chuẩn.

Chương trình nhận cả iPhone lẫn điện thoại của các thương hiệu khác. Khoản trợ giá cụ thể phụ thuộc tình trạng máy, dòng máy và dung lượng, do nhân viên kiểm tra rồi báo trực tiếp tại siêu thị Thế Giới Di Động.

Bên cạnh trợ giá thu cũ, khách còn có thể chọn trả góp 0% lãi suất với mức trả trước từ 0 đồng và kỳ hạn đến 18 tháng. Nếu mua kèm một sản phẩm Apple khác trong cùng hóa đơn, mức giảm là 2.000.000 đồng, còn phụ kiện chính hãng giảm đến 50%.

Khách lên đời iPhone 18 Pro Max tại Thế Giới Di Động được cộng thêm đến 3 triệu đồng vào giá thu máy cũ.

Những thay đổi so với các đời máy cũ

Camera chính Fusion 48MP của iPhone 18 Pro Max hỗ trợ khẩu độ tùy chỉnh, mở rộng đến ƒ/1.48, cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng so với các thế hệ trước. Đi cùng đó là nhóm điều khiển Pro trong ứng dụng Camera, cho phép chỉnh khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi biểu đồ histogram ngay trên máy.

Photographic Styles 3 bổ sung tùy chọn kiểm soát kết cấu và độ nhiễu hạt, giúp người dùng cá nhân hóa phong cách ảnh rõ hơn. Đây là nhóm tính năng mà các đời iPhone cũ chưa có.

iPhone 18 Pro Max dùng camera chính Fusion 48MP với khẩu độ tùy chỉnh. (Ảnh: Apple)

Về hiệu năng, chip A20 Pro kết hợp buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần thế hệ trước, nhờ đó máy duy trì hiệu năng đỉnh lâu hơn 40% so với iPhone 17 Pro. Khác biệt thể hiện rõ khi chơi game, quay video hoặc xử lý tác vụ nặng kéo dài.

Thời lượng pin cũng tăng: iPhone 18 Pro Max cho 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng mô phỏng, giúp giảm tần suất sạc trong ngày so với các máy đời cũ. Máy chạy iOS 27, trong đó Apple Intelligence thế hệ mới đã hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện mới hỗ trợ tiếng Anh.

Chọn phiên bản phù hợp khi lên đời

Người cần màn hình 6.9 inch, pin dài và bộ camera Pro đầy đủ phù hợp với bản Pro Max. Nếu ưu tiên máy gọn hơn nhưng vẫn giữ hiệu năng và camera Pro, iPhone 18 Pro 256GB là lựa chọn đáng cân nhắc. Cả hai đều có bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

iPhone 18 Pro Series có bốn tùy chọn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. (Ảnh: Apple)