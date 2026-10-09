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Xuất bản ngày 09/10/2026 10:37 PM
Xuất bản ngày 09/10/2026 10:37 PM

Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia

Sau Hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương.

Lễ trao Bản Ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia Công nghệ, Thông tin Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia Công nghệ, Thông tin Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy tại tỉnh Svay Rieng. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy tại tỉnh Svay Rieng. (Ảnh: Văn Đỗ)

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Ghi nhớ về thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Ghi nhớ về thành lập Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Campuchia - Việt Nam. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Campuchia - Việt Nam. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lễ trao Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Văn Đỗ)

Lại Hoa(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/le-trao-6-van-kien-hop-tac-song-phuong-viet-nam-campuchia-post1339915.vov

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