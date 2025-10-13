Nghìn người thức đêm chờ phát ấn đền thờ Đức Thánh Trần ở Kiếp Bạc

(VTC News) -

Tối 12/10 (tức 21/8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc, một nghi lễ tâm linh nổi tiếng ở đền Kiếp Bạc.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và các vị hòa thượng thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng phát ấn cho Nhân dân, du khách.

Nghi lễ diễn ra ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025, thu hút đông Nhân dân, du khách tham dự.

Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần gồm: Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn, Quốc Pháp Đại vương, Vạn Dược linh phù và Phi Thiên Thần Kiếm linh phù. Trong đó, “Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn” là ấn quan trọng nhất thể hiện quyền uy và sức mạnh mà Đức Thánh Trần ban cho.

Ấn thứ 2 là “Quốc Pháp Đại Vương” với ý nghĩa cầu Đức Thánh ban cho sức mạnh, uy quyền bắt mọi thế lực phải tuân theo những phép tắc, pháp luật. Ấn thứ 3 là “Vạn dược linh phù” với ý nghĩa là phù ấn linh thiêng phù giúp mọi người trường sinh, sinh sôi, phát triển. Ấn thứ 4 là “Phi thiên thần kiếm linh phù” với ý nghĩa cầu bình an, sát quỷ, trừ tà.

Hàng nghìn người dân và du khách thức đêm dự Lễ khai ấn.

Từ năm 2006 đến nay, lễ khai ấn ban ấn được phục dựng thành công và hàng năm được tổ chức tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 đã chuẩn bị 30.000 ấn để phát cho Nhân dân. Đây là một trong những nghi lễ đặc sắc cổ truyền và được người dân luôn mong chờ mỗi khi đến với Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Khởi trống khai hội. (Ảnh: Đàm Thanh)

Trước đó, vào tối cùng ngày, Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu đã diễn ra tại đền Kiếp Bạc. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 khẳng định: Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, công bố giá trị nổi bật toàn cầu quần thể di sản thế giới thuộc thành phố Hải Phòng diễn ra trong không khí thiêng liêng trên vùng đất di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc, là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công đức to lớn của Đức Thánh Trần – vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, người 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, lưu danh muôn thuở trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đàm Thanh)

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, trong 2 năm qua, Hải Phòng có hai di sản được UNESCO ghi danh là di sản thế giới: Quần đảo Cát Bà – Di sản Thiên nhiên Thế giới (năm 2023) và Quần thể danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc – Di sản Văn hóa Thế giới (năm 2025). Việc UNESCO vinh danh các di sản này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội lớn để thành phố phát huy lợi thế, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Tại lễ khai hội năm nay, TP công bố các di sản được UNESCO ghi danh, giới thiệu Tuần Văn hóa – Du lịch và Xúc tiến thương mại, cùng 3 tour du lịch mới kết nối chuỗi điểm đến di sản, làng nghề, ẩm thực đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng – điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình khám phá Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Lê Ngọc Châu bày tỏ tri ân sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương, các địa phương, bạn bè quốc tế và Nhân dân dành cho Hải Phòng và kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị vùng di sản; xây dựng hình ảnh Hải Phòng hiện đại, văn minh, thân thiện, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản”.

Sau Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, người dân và du khách được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng – Tinh hoa miền di sản” được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên.