Lễ hội Bia Hà Nội 2026 trở lại với quy mô nâng tầm tại Trường đua F1 Mỹ Đình

(VTC News) -

Suốt gần hai thập kỷ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực được mong chờ nhất mỗi dịp cuối năm của người dân Thủ đô, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 chính thức trở lại với sự nâng cấp quy mô toàn diện khi lần đầu tiên đổ bộ Trường đua F1 (Mỹ Đình).

Lễ hội Bia Hà Nội - điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ Đô mỗi dịp cuối năm.

Lễ hội Bia Hà Nội 2026, nơi hội tụ văn hóa, di sản và biểu tượng

Là sự kiện văn hóa thường niên do HABECO tổ chức, Lễ hội Bia Hà Nội như một lời tri ân sâu sắc gửi tới hàng triệu người tiêu dùng đã luôn yêu mến và đồng hành cùng thương hiệu qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Bia Hà Nội từ lâu đã được coi là nét văn hóa ẩm thực không chỉ của người dân Hà Nội mà còn đối với du khách bốn phương. Sau gần hai thập kỷ gắn bó cùng nhịp sống Thủ đô, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 vẫn luôn giữ được những giá trị văn hoá và không ngừng sáng tạo, song hành cùng thời đại để mang đến một sự kiện độc đáo, xứng danh “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

Lễ hội Bia Hà Nội luôn là sự kiện được mong chờ trong năm.

Tiếp nối sức hút từ những mùa lễ hội trước, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 trở lại với quy mô được nâng tầm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ hơn bao giờ hết.

Năm nay, sự kiện được tổ chức tại Trường đua F1 (Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình) - không gian tổ chức với sức chứa ấn tượng mở ra các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí hoành tráng, hấp dẫn hơn. Không chỉ nâng cấp trải nghiệm cho hàng nghìn khách tham dự, sự kiện còn tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của Lễ hội Bia Hà Nội như một điểm hẹn văn hóa đặc sắc, được mong chờ mỗi dịp cuối năm tại Thủ đô.

Lễ hội Bia Hà Nội 2025 chính thức quay trở lại vào tháng 11 này.

Lễ hội Bia Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Trường đua F1 - Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, P. Từ Liêm, Hà Nội (cạnh SVĐ Mỹ Đình - lối vào từ đường Lê Quang Đạo), trong các khung thời gian:

16h00 - 20h00; Thứ Sáu ngày 20/11/2026

16h00 - 20h00; Thứ Bảy ngày 21/11/2026

Khám phá không gian văn hóa đặc sắc của HABECO

Tham dự Lễ hội Bia Hà Nội 2026, thực khách sẽ được đắm chìm trong một không gian sống động, nơi nét đẹp truyền thống của Hà Thành xưa hòa quyện nhịp nhàng cùng tinh thần thời đại phóng khoáng, trẻ trung. Năm nay, lễ hội sẽ tạo nên một không gian không gian văn hóa sống động, đậm nét giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại của Thủ đô, với những khu vực độc đáo đại diện cho ba dòng sản phẩm nổi tiếng của HABECO: Bia Hà Nội, Bia hơi Hà Nội, và Hanoi Premium.

Mỗi khu vực đều được thiết kế mang đậm bản sắc riêng, không chỉ mang đến trải nghiệm thăng hoa về hương vị mà còn mở ra câu chuyện văn hóa, tinh thần đằng sau từng dòng sản phẩm:

Đại lộ Bia Hơi Hà Nội: Không gian quen thuộc của người Hà Nội xưa với hàng Bia Hơi nhộn nhịp nơi góc phố cổ.

Quảng trường Bia Hà Nội: Khoác lên mình với tất cả niềm tự hào về nét văn hoá truyền thống được gìn giữ qua thời gian, hoà nhập với xu thế thời đại.

Hanoi Premium Tower: Bước vào không gian thời thượng của giới trẻ với vị bia độc đáo.

Đêm nhạc bùng nổ cùng dàn sao V-Pop đình đám

Năm nay, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 mang đến diện mạo mới với sân khấu ngoài trời đầu tư quy mô, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để nâng tầm trải nghiệm thưởng thức âm nhạc cho khách tham quan.

Tâm điểm mong chờ nhất chính là đêm đại nhạc hội Premium Night với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay như RHYDER, Captain Boy và LyLy. Những màn trình diễn sôi động hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho hàng nghìn người dân Thủ đô.

Đêm đại nhạc hội sôi động hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho người tham gia.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Lễ hội Bia Hà Nội không chỉ tôn vinh nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của đất Hà Thành, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của HABECO trong việc gìn giữ và nâng tầm di sản Việt.

Đến với Lễ hội Bia Hà Nội 2026, thực khách sẽ được hòa mình vào không gian giao thoa trọn vẹn giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Hãy sẵn sàng hòa mình vào không gian lễ hội sôi động tại Trường đua F1 vào ngày 20 & 21/11/2026, cùng thưởng thức những dòng bia trứ danh và thăng hoa cùng đêm nhạc bùng nổ!